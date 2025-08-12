La atleta Paula Molina Herrero se deja notar en el Nacional absoluto

La deportista Paula Molina Herrero, que milita en el Club Atletismo Delsur Cooperativa La Palma, cerró una destacada participación en el Campeonato de España en la categoría absoluta que se disputó en Tarragona.

Paula Molina, reafirmando su excelente temporada, compitió en la prueba de 200 metros lisos donde logró clasificarse para las semifinales tras ser cuarta en su serie eliminatoria con un tiempo de 24:20. En la primera semifinal no logró acceder a la final, concluyendo su participación en el puesto décimo tercero, un resultado muy meritorio que cierra un curso plagado de éxitos.

La temporada 2025 ha sido especialmente brillante para Paula Molina, quien ha conseguido una mejor marca personal de 24:19, lo que supone récord del club, tanto en sub 23 como absoluta, además de haber sido finalista nacional en la categoría sub 23.