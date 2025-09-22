Almería se hace con el título en el II Torneo Interpuertos de Andalucía de fútbol sala

Motril acogió el II Torneo Interpuertos de Andalucía de fútbol sala. Al trofeo acudieron representantes de Huelva, Sevilla, Cádiz, Algeciras, Málaga, Motril, Almería, Ceuta y Melilla. El evento está incluido dentro de los actos conmemorativos del 20 aniversario de la creación de la Autoridad Portuaria de Motril.

En palabras de José García Fuentes, presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, “el objetivo era fomentar el compañerismo entre el personal de los puertos de interés general, y lo conseguimos con más del centenar de personas, entre jugadores, familiares y acompañantes, que disfrutaron en Motril de dos días de convivencia deportiva y social”.

En lo estrictamente deportivo la Autoridad Portuaria de Almería, que también se impuso en la primera edición, ganó 1-0 en la final a Melilla con diana de Luis. El torneo estuvo apasionante, prueba de ello es que las dos semifinales se decidieron en los lanzamientos desde el punto de penalti. Los almerienses vencieron a Sevilla tras empatar a uno, mientras que los melillenses eliminaron a Ceuta después del empate a cero.