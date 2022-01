Guadix suspende la celebración de las luminarias de San Antón

El Ayuntamiento de Guadix suspende la celebración de las tradicionales luminarias de San Antón El Ayuntamiento de Guadix, a consecuencia de la situación de emergencia sanitaria que atravesamos, ha tomado la decisión de suspender la edición de este año de las fiestas populares de San Antón que deberían celebrarse este fin de semana. De esta forma, no se convocarán los tradicionales concursos de luminarias y caballerías, ni se realizará la luminaria municipal en la era de San Santón este sábado 15 de enero. Asimismo, el Ayuntamiento de Guadix informa que no será posible realizar luminarias en lugares públicos. Desde el consistorio accitano se hace un llamamiento a la responsabilidad para que en las luminarias que se realicen en lugares privados no se reúnan un número elevado de personas para evitar posibles aglomeraciones. El domingo 16 de enero, la Hermandad de San Antonio Abad no realizará la tradicional procesión con la imagen de San Antón. La Eucaristía y bendición de los animales se celebrará a las 12:00 horas al aire libre, en la era de San Antón. Los puestos que estén interesados este domingo en instalarse para vender la cuña de San Antón lo podrán hacer en los lugares habituales.

Además la Hermandad de San Antonio Abad ha decidido por motivo de la pandemia suspender la romería, pero si se realizarán los cultos al glorioso San Antón que darán comienzo este miercoles 12 a las 18:00 h el rezo del Santo Rosario y a las 18:30 la Santa Misa. La imagen de San Antón se trasladará a la ermita de forma privada. El sábado se abrirá la ermita a las 4,30 de la tarde para exponer la imagen de san Antón a la veneración de los fieles. A las 7:30 rezo del Santo Rosario y a las 20:00 luminaria simbólica, tal y como se ha hecho en años anteriores. Domingo se abrirá la ermita a las 9:00, para que los fieles sigan venerando la imagen del santo. A las 12:00 celebraremos la Eucaristía al aire libre para poder mantener las medidas de seguridad previstas por las autoridades sanitarias.