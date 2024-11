Sale otro importante cargamento de solidaridad desde Guadix para Sedaví

El Ayuntamiento de Guadix junto con diferentes entidades sin ánimo de lucro, hermandades y cofradías y colectivos ciudadanos hizo llegar este sábado un primer cargamento de material para ayudar a las personas afectadas por la DANA en la localidad valenciana de Sedaví, hermanada con Guadix desde 1.999.

Los alcaldes de Guadix y Sedaví mantienen el contacto permanente y han confirmado que un nuevo camión solidario partirá entre el martes o miércoles de esta semana con nuevos productos a la localidad valenciana, muy afectada por esta tragedia.

Es por ello que desde el Ayuntamiento de Guadix se hace un llamamiento a la ciudadanía para que sigan colaborando y llevando los productos necesarios a los puntos de recogida establecidos en la sede de Protección Civil, situada en la calle Federica Montseny (antiguo centro de salud), en horario de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, o en la iglesia de Santa María de las Lágrimas y San Agustín, sita en la calle Barradas, 3 en horario ininterrumpido de 9:00 a 21:00 horas.

Los productos necesarios son agua embotellada, lejía, alimentos no perecederos, alimentos infantiles no perecederos, productos de higiene personal de menores y adultos. MANTAS Y ROPA NO SON NECESARIOS.