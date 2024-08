Pepe Álvarez asegura que en septiembre habrá movilización social para la reducción de la jornada laboral

En su intervención ante los medios de comunicación, previa al encuentro con delegados/as de UGT en Granada, Álvarez, ha reconocido la labor delcuerpo de Bomberos forestales, y ha exigido mejorar de manera considerable sus condiciones de trabajo de una vez por todas. Tras poner en valor el trabajo realizado por los Bomberos Forestales como un servicio esencial, ha subrayado la necesidad de que la Ley básica de Bomberos Forestales, aprobada ya en el Congreso de los Diputados, y actualmente en su correspondiente trámite hacia el Senado, y que contempla el reconocimiento de coeficientes reductores de jubilación para este colectivo, no se dilate en su aprobación, después de décadas de lucha de estos colectivos, para que se reconozcan sus derechos, y se regularice su situación.

El Secretario General de UGT ha adelantado que septiembre estará marcado por la movilización social para acercar la reducción de la jornada laboral, y se ha mostrado convencido de que los sindicatos ganarán la batalla social y facilitarán una reducción de la jornada laboral, trabajar menos horas no es ningún drama, ha dicho, como no lo ha sido subir el salario mínimo o garantizar las vacaciones.

Ha ejemplificado la necesidad de aprobar esa reducción de la jornada con la manera inhumana de trabajar en el sector del turismo, especialmente en la hostelería, y ha apostado por cambios que permitan dignificar su trabajo. Y ha adelantado que los sindicatos comenzarán en septiembre una campaña para concienciar a la masa social de los beneficios de esta reducción de la jornada, un paso previo a las negociaciones políticas y las posibles movilizaciones.

A preguntas de los periodistas acerca del debate político sobre la financiación de las Comunidades Autónomas, Pepe Álvarez, ha pedido que se aborden con tranquilidad, y desde el debate político y legislativo, los acuerdos de financiación con Cataluña, y ha apostado por subir los impuestos para garantizar unos buenos servicios públicos en un sistema insolidario entre comunidades. Ha instado a trabajar para no dar por buena cada una de las interpretaciones del acuerdo de financiación de Cataluña, y evitar que se convierta en un elemento de confrontación entre los ciudadanos de diferentes comunidades autónomas.

Hay que entrar a analizar los problemas de financiación de los servicios públicos del país, y la primera cuestión es recaudar más. Sé que eso hoy no está bien visto decirlo, pero hay que decir a los trabajadores que sin más impuestos es muy difícil cubrir las necesidades que tenemos la mayoría, ha apuntado El líder sindical ha asegurado que un país que no tiene impuestos es un país injusto, que no puede solventar los problemas de la gente; y ha reiterado que España tiene un sistema de recaudación escaso, muy por debajo de la media europea.

Se recauda poco, ha considerado. No se trata tanto de discutir cómo repartir, sino cómo hacemos la bolsa más grande, subrayando que el actual sistema de financiación está generando graves situaciones de insolidaridad, ha concluido.