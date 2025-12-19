Muere un hombre al volante tras sufrir un infarto y arrollar a una viandante en Granada

Un hombre de 67 años ha fallecido este jueves al salirse de la vía el vehículo que conducía en Lugros (Granada). En el accidente, el coche ha arrollado a una mujer y una segunda también ha resultado herida, según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Un infarto, posible causa del accidente

El suceso ha tenido lugar sobre las 16:00 horas en la Avenida de Mayo, a las afueras del municipio. Fuentes cercanas a la investigación apuntan a que el conductor habría sufrido un infarto, lo que provocó que perdiera el control del coche, que se salió de la carretera y cayó por un terraplén.

Durante la caída, el vehículo arrolló a una viandante que se encontraba en la zona. La mujer atropellada ha sido evacuada por medios propios a un centro sanitario de Purullena, mientras que la segunda mujer que resultó herida en el siniestro también fue atendida.

Dispositivo de emergencias

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos en Guadix para asegurar el coche volcado. Por su parte, la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del trágico suceso.