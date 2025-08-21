El mercado semanal del sábado se instalará en las inmediaciones Caño de San Antón

La concejala responsable del Mercado, Encarnación Molero, informa que el tradicional mercado semanal del sábado, que habitualmente se instala en el recinto ferial, cambia de ubicación las dos próximas semanas con motivo de la Feria. De esta forma los sábados 23 y 30 de agosto el citado mercado se instalará en las inmediaciones del caño San Antón. Una vez finalizada la Feria, el mercado regresará a su ubicación habitual, el recinto ferial.