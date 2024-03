Guadix y Baza se unen para reivindicar la reapertura de la línea férrea Guadix Baza Almanzora Lorca

El viernes 15 de marzo de 2024 pasará a la historia como un día muy importante en la reivindicación de la reapertura de la línea férrea Guadix Baza Almanzora Lorca, en el año en que se cumplen 40 años de su cierre. Fue en un acto, cumbre o encuentro, como muchos lo han denominado, donde, a iniciativa de las plataformas por el tren de Guadix y Baza y las asociaciones empresariales de ambas ciudades, se reunieron al completo en el Museo Arqueológico de Baza las Corporaciones Municipales accitana y bastetana donde estuvieron acompañados por numerosas autoridades supramunicipales de diferentes partidos políticos como eurodiputados, diputados nacionales, parlamentarios autonómicos, delegados, diputados provinciales, alcaldes entre otros.





Una unión sin precedentes donde, en palabras del alcalde de Guadix, Jesús Lorente, “debe ser un momento crucial en la historia de esta reivindicación, un momento en el que debemos unirnos para impulsar definitivamente la reapertura de esta línea. La reapertura de la línea férrea Guadix-Baza-Lorca no solo es un proyecto de infraestructura, es un compromiso con el futuro de nuestras comarcas. Es una oportunidad para revitalizar nuestra zona, para promover el turismo y para mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos. Es por eso que debemos trabajar incansablemente desde la unidad para su reapertura que no solo beneficiará a nuestros ciudadanos, sino que también impulsará la economía local y regional, creando empleos y atrayendo inversiones a nuestra comunidad. Pero este proyecto no puede lograrse sin el apoyo y la colaboración de todos nosotros. Juntos, podemos hacer de nuestro territorio un lugar mejor para vivir, trabajar y prosperar”.





Una unidad que se materializó en un documento que será aprobado en los plenos municipales de Guadix y Baza donde se solicita reclamar al Ministerio de Transportes que ordene de inmediato la acometida de las actuaciones necesarias para la finalización prioritaria y exitosa del Estudio Informativo de reapertura de la línea férrea Guadix Baza Almanzora Lorca (Corredor ferroviario Lorca-Guadix) e instar formalmente a las autoridades competentes la inclusión de este ramal ferroviario en el trazado del Corredor Ferroviario Mediterráneo y se promueva que forme parte de la Red TransEuropea de Transporte.