Finaliza el primer periodo de los talleres verano

La Biblioteca Municipal José Asenjo Sedano, dependiente de la concejalía de Educación, representada por Ana Martínez Romero, ha finalizado este viernes el primer periodo de sus talleres de verano gratuitos para menores, y que han contado con la presencia de la propia concejala en la concejala que ha hecho un balance muy positivo de esta primera sesión que comenzó el pasado 28 de julio. Durante estos días se han impartido un completo programa de actividades lúdicas, divertidas y creativas, con el fin de fomentar la lectura, las relaciones sociales, y el conocimiento del entorno. El lunes dará comienzo el segundo periodo que se extiende del 11 de agosto al 24 de agosto, en horario de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas.