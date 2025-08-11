El Ayuntamiento organiza un viaje a la Isleta del Moro

La concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Guadix, representada por Encarni Pérez, a través del área de Mayores organiza una nueva ruta enmarcada en el programa “Guadix en movimiento” del área de mayores, para conocer el pueblo almeriense de la Isleta del Moro, el próximo día 18 de septiembre. La ruta será guiada por el arqueólogo e historiador Antonio Reyes Martínez.

La Isleta del Moro es una pedanía perteneciente al municipio de Níjar, ubicada en el Parque Natural de Cabo de Gata. El apelativo isleta, viene dado por su aspecto de pequeña península, con dos grandes rocas que se adentran en el mar. El nombre del pueblo tiene origen en un caudillo árabe, llamado Mohamed Arraez, que utilizó esta zona de la costa almeriense como refugio. Su población, de menos de doscientos habitantes, se ha dedicado tradicionalmente a la pesca y vive en casitas de planta baja encaladas, dispuestas en un pintoresco entramado callejero que tendremos oportunidad de conocer.

Recorrerán sus playas de arena fina y aguas transparentes en las que podremos contemplar los barcos de pesca tradicionales. Desde el peñón de La Isleta podrán disfrutar de una magnífica vista del Cerro de los Frailes, con sus dos antiguos volcanes de origen marino.

En el municipio vecino de los Escullos tendrán ocasión de visitar el castillo de San Felipe, una fortaleza construida en el siglo XVIII para defender a la población de la zona de los ataques de los piratas berberiscos.

La salida del autobús será en Avenida Mariana Pineda a las 8:30 horas y regreso tras el almuerzo.

Las personas interesadas en asistir a este viaje pueden inscribirse en el área de Cultura los días 11 y 12 de agosto en horario de 9:00 a 11:00 horas.