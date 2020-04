El Ayto. de Guadix propone montar una Cruz de Mayo en los balcónes de casas, patios, ventanas, o en interiores

La concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Guadix, representada por Encarnación Molero, en colaboración con las concejalías de Servicios Sociales y Cultura, representada por Encarni Pérez, propone una forma diferente de celebrar la festividad de Cruces de Mayo que este año no podrá realizarse de forma tradicional a consecuencia de la pandemia.

Así, desde el Ayuntamiento de Guadix proponen a la ciudadanía montar una Cruz de Mayo en el balcón de su casa, en los patios de las casas, en las ventanas o en cualquier lugar del interior de la vivienda. La concejala también anima a los más pequeños de la casa a que monten su Cruz de mayo, para mantener viva en ellos la tradición del Chavico.

En esta muestra la ciudadanía puede participar desde distintas modalidades:

- Los niños y niñas que participen en esta iniciativa y las hagan llegar a través de una fotografía al correo cultura@guadix.es serán obsequiados con un pequeño detalle. Todas estas fotografías se subirán al Facebook de cultura.

- Las residencias, tanto de mayores como de menores, contarán con el apoyo del Ayuntamiento de Guadix para el suministro de materiales que precisen y disfrutarán del agradecimiento de todos ya que se intentará que la fiesta entre en sus centros con una merienda para residentes y cuidadores.

- Los particulares y las familias, tan importantes en este momento, también formarán parte de esta muestra participativa enviando una imagen de sus cruces al correo cultura@guadix.es que se publicará en el Facebook del área de cultura y serán los propios usuarios los que voten y elijan las tres mejores propuestas. Estas propuestas podrán disfrutar de un vale de 150,00 euros cada una para gastar en el pequeño comercio accitano.

En todas las cruces que se presenten debe de aparecer, aunque sea en pequeñito, un mensaje positivo y motivador que nos aliente en estos momentos. Las fotografías han de enviarse antes del día 3 de mayo.

Tal y como señalan desde el área “Este año la pandemia se había empeñado también en arrebatarnos el mes de mayo, que tanta importancia tiene en la vida festiva y callejera de nuestra ciudad. Aquí, como en todo el país, estamos inmersos en un momento de un profundo dolor que arremete contra el miedo y la incertidumbre por conseguir alzarse entre nosotros. Sin embargo, nos negamos a no tener presentes a los accitanos y accitanas que siguen recluidos en nuestras residencias y que tanto han penado y luchado ya por Guadix, o a las niñas y niños que necesitan del entretenimiento y la alegría para que este confinamiento, que aún no han podido digerir, no se convierta en una pesada losa. Así, por unos momentos, queremos que nuestros vecinos y vecinas se den un respiro, se permitan olvidar y vencer al virus, que no nos quite la salud ni las ganas de vivir. La primera fiesta que marca el calendario de mayo en nuestra ciudad es el 3 de mayo, el Día de la Cruz. Cada año las calles se llenan de cruces, de música, de gente disfrutando de las excelencias gastronómicas y enológicas de la comarca, de la gente más menuda transportando sus pequeños tronos. ¡Pues este año también la vamos a disfrutar!”.