La Federación suma esfuerzos con el Banco de Alimentos y la Lanzada hace una donación para adquirir EPIS

La Federación de Cofradías se ha sumado a la iniciativa del Banco de Alimentos de Granada, para evitar que falten provisiones, puesto que la pandemia ha suspendido las tradicionales recogidas que se hacía en distintos lugares y en las que participaban numerosas hermandades. El lema elegido es La Caridad de Jesucristo Crucificado nos apremia. En el cartel que anuncia esta campaña, en la que aparecen el logo ambas entidades, se recoge una fotografía del Cristo de la Salud de la Parroquia de San Andrés, que era llevado a los enfermos de la epidemia de cólera que asoló la ciudad en 1679.

La colaboración que se desea es doble. De una parte encontrar la fórmula para conseguir que se dispongan de estos alimentos y de otra la participación de voluntarios que no pertenezcan a los grupos de riesgo y dispongan de vehículo propio, tal y como se detalla en la siguiente nota que nos ha remitido la Federación:

CAMPAÑA ANTE EL COVID-19 BANCO DE ALIMENTOS GRANADA Desde el Banco de Alimentos de Granada y ante la situación de Alarma Sanitaria se hace una petición especial de ayuda para poder continuar con su labor de reparto de alimentos para las personas más desfavorecidas y para aquéllas a las que el Covid-19 está dejando en situación de desamparo. Tras la declaración del Estado de Alarma, se han suspendido hasta nuevo aviso todas las operaciones presenciales de recogida de alimentos (operaciones kilo) que Banco de Alimentos tenía previstas en diferentes establecimientos de alimentación como Carrefour o Mercadona. Esto supone un recorte importante en las provisiones, por lo que para mantener sus existencias en los almacenes necesita comprar alimentos y para ello contar con donaciones económicas. Por ello se hace un llamamiento a la solidaridad de la sociedad granadina para que con su aportación poder seguir abasteciendo a las personas que más lo necesitan. Igualmente se hace necesaria la colaboración de voluntarios/as que desarrollen en estos días las labores de reparto de los alimentos. Las formas de colaboración en esta campaña son dos: 1- COLABORACIÓN ECONÓMICA: Las donaciones pueden venir de la mano de empresas agroalimentarias, o cualquier otra, almacenistas o particulares que estén en disposición de donar alimentos. Y a través de aportaciones económicas por parte del tejido empresarial y particulares. Para ello no es necesaria la presencia física. Se puede hacer una aportación desde la página web de Banco de Alimentos Granada: www.bancoalimentosgranada.org Ahí es posible donar desde 5€ en adelante, con diferentes tarjetas de crédito. Otra opción es hacer una transferencia a la cuenta del Banco de Alimentos de Granada de CAIXABANK: ES59 2100 2102 2802 0044 5975. 2- COLABORACIÓN COMO VOLUNTARIOS: Todas aquellas personas que lo deseen podrán colaborar como voluntarios: Tendrían que acudir, según sean convocados, a las instalaciones de Banco de Alimentos Granada, normalmente en martes y miércoles por la mañana salvo indicación. El BAG, les expide un documento para que puedan circular sin problemas, deben tener no más de 45/50 años, y no pertenecer a grupos de riesgo y tener vehículo propio.

Donación y Concurso de la Cofradía Lanzada

Por su parte la Hermandad de la Lanzada, que está promoviendo una campaña para la adquisición de equipos de protección para los sanitarios, ha donado 1.000 euros para esta iniciativa. El lema de esta actividad, de la que ya informamos en COPE, es EPIS POR LA CARIDAD, en alusión a la titular mariana de la corporación.

Desde la Vocalía de Protocolo y Relaciones Fraternas se cita a San Juan de Dios a la hora de continuar pidiendo la colaboración, señalándose lo siguiente : " Haceos bien a vosotros mismos ayudando a los demás. Creemos inseparable a nuestra Venerable Hermandad el nombre de San Juan de Dios, Santo Patrón de la ciudad de Granada, el cual nos daba una lección válida para los tiempos que nos toca vivir, sintiéndonos plenamente reconfortados por cada aportación a esta causa”. La Lanzada custodia una reliquia de San Juan de Dios que suele figurar en su estación de penitencia del Martes Santo.

Además esta cofradía ha convocado un Concurso de escritura y pintura, con el título “Érase una vez… tu Martes Santo”. Se trata de enseñar cómo se vive el día salida de su procesión. Habrá tres categorías: de 3 a 7 años, de 8 a 12 y de 13 a 18.

La elección del ganador de cada una de las categorías, será realizada por un jurado formado por integrantes del Grupo Joven. Posteriormente, todas las obras serán expuestas, en los próximos meses, en la Casa de Hermandad y las ganadoras se incluirán en la revista que se publicará el año próximo. Los interesados en participar, deben enviar sus trabajos al siguiente correo electrónico: secretarialanzadaycaridad@gmail.com, indicando el motivo del mensaje, el nombre y la edad. El plazo de recepción es hasta finales de abril.