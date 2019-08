La vuelta de San Emeterio se complica

El Granada continúa preparando su partido del próximo domingo frente al Sevilla. Será el viernes a partir de las 20 h. en el Nuevo Estadio de Los Cármenes. Hay dos bajas para este encuentro, como ya sucedió en el partido frente al Villarreal. Son Alex Martínez, con una lesión fibrilar de grado 2 en el isquiosural derecho, y Neyder Lozano, que tiene una fisura en la tibia derecha. Rodri ha trabajado en el gimnasio, al margen de sus compañero, debido a unas molestias. El delantero, junto con Bernardo, no entra en los planes del entrenador para esta temporada. Ambos podrían abandonar el club en los próximas días.

No se esperan cambios en la alineación del Granada, dado el buen rendimiento ofrecido por el equipo en el Estadio de la Cerámica. En el Sevilla militan dos exjugadores del Granada. Son Pozo y Nolito. El primero, Alejandro Pozo, parece que tendrá un papel secundario en el conjunto entrenado por Lopetegui. Quien, salvo sorpresa, será titular es el segundo. Manuel Agudo, Nolito, fue autor de uno de los dos goles que se materializaron los hispalenses en el campo del Español, donde obtuvieron su primera victoria de esta liga.

Se espera un partido muy complicado para el Granada, puesto que aunque los de Diego Martínez ofrecieron una magnífica imagen en Villarreal y en pretemporada ganaron (2-1) al Sevilla, el rival es uno de los poderoso de la competición. No obstante, la confianza tras el debut y el momento de juego de los rojiblancos, puede permitir albergar esperanzas de un buen resultado.

Fichajes

La plantilla del Granada no está completa. Pueden llegar hasta tres fichajes. Un lateral izquierdo es la prioridad. Antonio Luna del Levante es el principal objetivo. El defensa no entrena con su equipo, que quiere buscarle salida. Los valencianos no pondrían pegas para que llegara al Granada, pero su elevada ficha es una dificultad. Se especula con la posibilidad de que el Levante se haga cargo de parte del pago de esta ficha, para facilitar su salida y aliviar el límite salarial.

Existe otra opción para esta demarcación. Se trata de Saul García, del Alavés. Una cesión sería la fórmula más probable. Es un jugador que militó la pasada temporada en el Depor, que tiene contrato con el equipo vasco hasta 2023 y que cuenta con 24 años.

En el centro del campo se barajan hasta tres nombres. La vuelta de San Emeterio ha perdido fuerza. La lesión de Rubén Alcaráz hace que el Valladolid tenga que contar con él en las próximas jornadas. Pozo es otra posibilidad, aunque también difícil ya que entra en los planes de Loepetegui. Hay un tercer hombre. Se trata de Alvaro Medrán, del Valencia, que podría venir cedido. Tiene 25 años y la temporada pasada estuvo cedido en el Rayo. El Granada mostró su interés por este jugador en 2016.