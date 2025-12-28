Balance 2025 en materia de deporte en el Gobierno Vasco: La Fundación Basque Team celebra un año con grandes resultados y medallas mundiales

La coordinadora de la Fundación Basque Team, Olatz Legarza, ha hecho un balance muy positivo del 2025 en materia de deporte en Euskadi, y ha mostrado sus esperanzas de cara a Los Ángeles 2028.

Nombres propios de 2025

Entre los deportistas más destacados del año se encuentran la medalla en el campeonato del mundo de surf de Janire González-Etxabarri, los éxitos de Aitor Francesena en parasurf y las medallas de oro de Íñigo Llopis y Nahia Zudaire en el mundial de natación adaptada. Legarza también ha querido destacar a figuras como la gimnasta Salma Solaun.

El adiós y el futuro de los deportistas

Este 2025 también ha sido un año de retiradas para deportistas de élite. Los finales de ciclo olímpico suelen ser un momento habitual para estas decisiones, como ha sido el caso de la ciclista de pista Tania Calvo o de Euken Larrarte.

Para afrontar esta etapa, la fundación impulsa el programa Laneratxea, que busca ofrecer un acompañamiento a los deportistas en su transición al ámbito laboral. El programa no solo se enfoca en el momento de la retirada, sino que trabaja en la preparación, facilitando, por ejemplo, la carrera dual para compaginar estudios y deporte de alta competición.

Mirando a Milán Cortina 2026

La vista ya está puesta en los Juegos de Invierno de 2026 en Milán Cortina. Aunque las cifras no son definitivas, se espera una participación vasca de entre tres y cinco deportistas, un número que Legarza considera factible.