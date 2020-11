VÍDEO | Macarena Olona atiza a Celaá : "Ahora aparece usted como un buitre carroñero"

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha acusado al PP, en concreto al diputado Óscar Clavell, de no haberse leído la reforma educativa si dice que no garantiza la libre elección de enseñanza y no respeta los principios de la Constitución, porque sí lo hace, ha asegurado.

"Es que no se la leído ni desde el principio porque desde el artículo 1 se consagra, se ratifica y se reconoce el pleno derecho a la libertad de enseñanza", ha dicho Celaá en el pleno del Congreso al ser preguntada por el diputado popular sobre si la futura ley cumple con los artículos 3 y 27 de la Constitución.

La ministra ha dicho que la reforma educativa reconoce la Constitución, los Estatutos de Autonomía y además persigue un objetivo, la plena competencia de dominio equivalente en ambas lenguas cooficiales.

La ley dice, según ha señalado la ministra, que al finalizar la educación obligatoria todo el alumnado tendrá dominio pleno y equivalente en castellano y la lengua cooficial, pero añade además que las administraciones educativas adoptarán las medidas compensatorias necesarias para lograr ese objetivo.

⚖ "Esta reforma educativa no será su legado. Ustedes la van a aprobar, pero VOX la recurrirá al Constitucional".



�� @Macarena_Olona pregunta a la ministra Celaá en la #SesiónDeControl por la sectaria ley de Educación que lleva su nombre. pic.twitter.com/SKJPxubIwd — Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) November 18, 2020

Olona ha recriminado la "soberbia" de la ministra

La diputada de VoxMacarena Olona también le ha preguntado a la ministra sobre la ley la Lomloe o ley Celaá, que considera que "impone un modelo único" y ha recriminado a la ministra su "soberbia" por la que "nos toma a todos los españoles como estúpidos"

Olona ha recordado que su partido llevará la futura ley al Constitucional y Celaá le ha vuelto a recomendar que se atenga a "la verdad si ha leído la ley".

También le ha dicho que no repita mentiras como que se va a eliminar la educación concertada o los colegios de educación especial.

Te puede interesar:

Los puntos de la 'Ley Celaá' que constituyen un ataque a la asignatura de Religión y a la educación concertada

Descontrol en Arguineguín: migrantes hacinados, vulneración de derechos e ineficacia del Gobierno