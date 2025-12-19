La UGR aprueba un presupuesto de 636 millones para 2026, un 7% más

El Consejo Social de la Universidad de Granada (UGR) ha aprobado este jueves el presupuesto de la institución para 2026, que asciende a 636 millones de euros. Esta cifra supone un incremento del 7,13% respecto al ejercicio anterior.

Incertidumbre por la financiación

Sin embargo, la propia UGR ha señalado que este presupuesto está enmarcado en un momento de incertidumbre respecto a la financiación autonómica, lo que podría lastrar su ejecución. La institución ha recordado que el reparto definitivo de 2025 resultó ser 5,6 millones inferior a lo necesario y que la cláusula de salvaguarda, que implicó una pérdida de 2,4 millones de euros, "no se ha respetado".

Impulso a los ingresos propios y estatales

En el ámbito de la financiación estatal, la UGR destaca una mejora en la financiación recibida del Ministerio de Universidades para los campus de Ceuta y Melilla, que en 2025 ascendió a 14 millones de euros. Este importe representa un incremento superior al 50% y existe el compromiso de seguir aumentándolo en 2026 para eliminar el déficit crónico de estos campus.

Paralelamente, las cuentas para el próximo año prevén un crecimiento del 5% en los ingresos propios. Este aumento se sustentará en los ingresos de enseñanzas propias, la internacionalización de cursos virtuales (MOOC), los costes indirectos de investigación y la actualización de alquileres y precios públicos de servicios como residencias y comedores.

Las claves del crecimiento

El crecimiento presupuestario del 7,13% se explica, en primer lugar, por la subida en los gastos de personal. Este incremento se debe a factores como las subidas salariales estatales, la implantación de la carrera horizontal del PTGAS y los pagos pendientes de complementos autonómicos.

Un segundo factor clave es el aumento de las inversiones en infraestructuras, que crecen un 11,46% con el objetivo de modernizar el patrimonio universitario. Por el contrario, los gastos corrientes experimentan un incremento contenido del 1,7% gracias a la moderación y reducción del gasto en vicerrectorados, facultades y departamentos.