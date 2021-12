Toda la provincia contra el maltrato de RENFE: "Estados indignados"

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, del PSOE, se ha mostrado "indignado" con la supresión, en fechas clave de Navidad, de la nueva conexión ferroviaria con Madrid, ha confiado en una rectificación y ha dicho que no permitirá "desprecios, vengan de quien vengan".

Estas declaraciones se producen después de conocerse la desaparición durante los días de Nochebuena y Nochevieja del tren Intercity, que conecta Granada con Madrid a modo de refuerzo y que se recuperó recientemente.

"Estoy terriblemente enfadado e indignado, como están todos los granadinos", ha dicho el alcalde en unas declaraciones facilitadas a los medios, en las que considera "indignante" que además de contar con "muy malas conexiones", recorten a esta capital andaluza en frecuencia y en trenes.

"No me voy a callar como alcalde, espero una rectificación y que tengan en cuenta a esta ciudad porque no vamos a permitir desprecios vengan de quien vengan", ha incidido.

Cuenca ha lamentado que Granada esté logrando atraer a empresas para generar empleos de base tecnológica y recuperando la dinámica cultural mientras no se atienden las demandadas de infraestructuras, "tanto aeroportuarias como especialmente de trenes", de esta ciudad, lo que considera un "insulto".

Esta situación también ha sido criticada este miércoles por el PP y Unidas Podemos, que han denunciado el "maltrato sistemático" del Gobierno central a Granada.

El secretario general del Partido Popular (PP) en Granada, Jorge Saavedra, ha lamentado este miércoles el "maltrato sistemático" al que el Gobierno de Pedro Sánchez "continúa sometiendo" a Granada al confirmarse que Renfe no mantendrá ni el fin de semana de Nochebuena ni el de Nochevieja el refuerzo entre la capital nazarí y Madrid, servicio estrenado precisamente en este Puente de la Constitución y de la Inmaculada.

En una nota de prensa remitida por el PP, Saavedra ha calificado de "absolutamente increíble que dos semanas después de anunciar la recuperación de una nueva conexión, conozcamos que se suprime en fechas clave durante la Navidad".

"Alguien debería explicar quién toma estas decisiones que consuman y confirman el desprecio y el maltrato a nuestra provincia. Se anula una conexión recién estrenada precisamente en unas fechas clave, como son el fin de semana del 24 y el 31 de diciembre, en las que la movilidad se multiplica dejando en la estacada a muchos granadinos, pero también al turismo tan importante para el desarrollo de la economía", ha afeado el secretario general de los populares granadinos.

En esta línea, Saavedra ha criticado el "silencio del máximo dirigente granadino del Partido Socialista, José Entrena, y del alcalde de la capital" que "con su actitud, son cómplices de este ninguneo a Granada por parte del Gobierno de Pedro Sánchez".

Por ello, ha mantenido sobre la mesa la petición que los populares granadinos llevan exigiendo desde hace meses y que pasa por recuperar las conexiones ferroviarias con las que contaba Granada antes de la pandemia de la misma manera que la han recuperado otras provincias.

El PP ha considerado que "es de justicia para Granada poner fin a este ninguneo. No solo no apuestan por recuperar las conexiones, sino que, además, aquellos pequeños avances como este refuerzo los fines de semana van a caer en saco roto durante la Navidad".

En contraposición, ha puesto como ejemplo de gestión y compromiso por la movilidad el anuncio de la Consejería de Fomento de ampliar los horarios del Metro durante la navidad con horario ininterrumpido en Nochevieja. "Al final, vemos los dos modelos: el de la Junta, que apuesta y cree en Granada, en la movilidad y en seguir invirtiendo; y el del Gobierno de Pedro Sánchez, Entrena y Cuenca que no solo maltratan a Granada manteniéndola en el furgón de cola, sino que guardan silencio y rechazan todos los proyectos que vengan de la Junta de Andalucía", ha argumentado.