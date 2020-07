Sufrió el Real Madrid para ganarle al Granada

Foto: Granada CF – José Villoslada

El Granada mereció un buen resultado ante el Real Madrid. Fue derrotado por 1-2, tras un primer período donde el equipo de Zinade realizó un gran juego, por momentos espectacular, materializando sus dos tantos, que lograron Mendy y Benzema. Pero en el segundo tiempo, los de Diego Martínez tuvo más mordiente, varióaron su defensa de cinco y dejándola en cuatro y pusieron en serios aprietos al rival. Incluso llegaron a acortar distancia por mediación de Machís y Sergio Ramos sacó un balón casi sobre la línea de meta. Montoro, aunque no fue titular, tuvo sus minutos y puso de manifiesto la mejoría que le imprime al juego granadinista.

La plantilla ha tenido hoy sesión de recuperación. Mañana entrenan por la tarde. El jueves juega frente al Real Mallorca (21 h.) y cierra la competición el domingo, a la misma hora, recibiendo al Atheltic de Bilbao.

Esta temporada está tocando a su fin y cabe ser calificada como brillante. El diseño del futuro no va a ser sencillo. Las limitaciones presupuestarias de la entidad no permiten fichajes caros y una vez más la imaginación y el acierto deben suplir esta carestía. Será complejo igualar esta campaña, parte de la cual, lamentablemente no ha podido disfrutarla en directo la afición.

Vallejo

El Real Madrid desea traspasar a Vallejo de cara a la próxima temporada. Esto complica su continuidad en el Granada, donde actúa como cedido. La cantidad que se baraja está en torno a los 8 millones, lo que unido a su alta ficha, lo aleja de lo que el equipo rojiblanco puede invertir en un central, aunque es una gestión negociable. Además el club madrileño desea una incluir una clausula sobre un hipotético traspaso posterior.

En este capítulo, hay que señalar que la entidad ya tiene algunos gastos comprometidos, como los correspondientes al traspaso de Gonalons.