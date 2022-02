El error que cometes al guardar la tortilla de patatas más de dos días en la nevera: un riesgo para la salud

Si te pregunta cuál es tu comida favorita con total seguridad responderás que la tortilla de patatas. Hoy no vamos a debatir si con cebolla o sin cebolla pero esta joya de la gastronomía española lleva consigo un gran dilema ¿Cómo puedo conservarla? ¿La meto en la nevera?.

Aquí la solución, Mónica Herrero, miembro del Consejo General de colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas y vicepresidenta del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Aragón, ha dado las claves a ‘Europa Press’.

La experta asegura que guardar las sobras en la nevera es el impulso a hacer cuando nos sobran porciones de tortilla, pero ¿cuánto tiempo es el idóneo? . Hay que tener en cuenta que el paso de los días puede hacer que aparezcan bacterias que detectamos rapidamente por el olor y el sabor, pero sino es así podríamos llegar a sufrir una intoxicación alimentaria. Te contamos como evitarlo.

La conservación perfecta de la tortilla de patatas.

Lo primero que tenemos que saber es cuál es el mejor momento para guardar la tortilla en la nevera. Pues bien, justo cuando se acabe de enfriar, es decir, unas dos horas después de cocinarla, es el mejor momento para refrigerar, eso sí, en un envase que sea hermético y si fuera al vacío tendríamos una resistencia al aire mucho mejor y aguantaría más en perfecto estado.

Herrero siempre recomienda utilizar envases pequeños para evitar grandes acumulaciones de aire en su interior que pueda perjudicar el alimento. Los resultados de esto son claros, podremos aguantar la tortilla en la nevera entre dos y cuatro días o hasta un total de ocho si está envasada al vacío.

Una vez pase ese tiempo, tendremos que desechar el producto para así evitar las consecuencias de una intoxicación alimentaria.

"Los pescados aguantan dos días cocinados, losguisos de carne pueden aguantar cuatro, igual que losguisos de legumbres. En cambio, las ensaladas ya aliñadas aguantan como mucho 24 horas; una tortilla de patata, puede que dos días. Pastas y arroz guisados pueden aguantar 2-4 días, aunque la recomendación es consumirlos a los 2 días; por otro lado, las verduras y hortalizas pueden conservarse entre 3-5 días".

¿La podemos meter en el congelador?

Sí pero no, te aclaramos. Pese a que no es el mejor método de conservación de la tortilla, sí se puede almacenar en el congelador pero el proceso tiene que hacerse con sumo cuidado ya que las patatas y sobre todo los huevos son alimentos que no toleran bien la congelación.

"No más de dos horas desde que se han realizado las comidas. Conviene meterlas en la nevera en envases herméticos. Si son al vacío mucho mejor porque nos aguantarán el doble de días que si tienen aire"

Si pese a todo queremos guardar la tortilla en el congelador la primera de las normas a seguir es que esté todavía sin cuajar, por lo tanto las patatas tendrán que estar con los huevos batidos con sal. Acto seguido, metemos la mezcla en un tupper cuanto más pequeño mejor y ya si que podemos meter en un congelador, aunque previamente se recomienda que esté fría la mezcla.

Cuando la saquemos del cajón congelador, tendremos que estar muy atentos de si la mezcla está seca o todavía esponjosa, si fuera el primer caso, tendríamos que batir un par de huevos más y añadirlos para que cuaje por completo en la sartén.