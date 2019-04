La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha recibido

siete ofertas de empresas interesadas en la limpieza del metro de Granada. Los dos

contratos para la limpieza de las instalaciones del metropolitano, tanto para la

plataforma de vía como para el resto de la infraestructura, han salido a licitación

pública por un importe total de 3,25 millones de euros. La licitación de la limpieza de

las instalaciones y equipamientos del metropolitano granadino fue un compromiso

asumido por la consejera, Marifrán Carazo, en una visita al metro el pasado mes de

marzo, con motivo de la apertura del nuevo punto de información al público de

Albolote.

Concretamente, han concurrido seis ofertas para llevar a cabo la limpieza

denominada limpieza no técnica, que salió a licitación pública por 2.495.016 euros y

una vigencia inicial de 36 meses. Este contrato incluye los andenes de las paradas

en superficie, el interior de las estaciones soterradas, el punto de información y el

aparcamiento disuasorio de Albolote, el edificio de Talleres y Cocheras y el paso

inferior.

Por su parte, una sola empresa se ha presentado al concurso público convocado

para la limpieza técnica del metropolitano que, al margen de las tareas de limpieza

técnica recurrentes de plataforma de vía y de la vía en el tramo de túnel, permitirá

minimizar el impacto acústico del paso de los trenes en algunas curvas mediante la

aplicación específica de engrase en los carriles de vía. Este contrato salió a licitación

pública por 755.108 euros y un plazo de tres años. La actividad de engrase de vía da

www..es/noticias

respuesta también a una petición de vecinos localizado en algunos puntos del

trazado, con plataforma de vía en curvas, ya que esta prestación contribuirá a

minimizar el impacto acústico del paso de los trenes en dichos puntos.

El servicio de limpieza no técnica excluye de su alcance el mantenimiento y

limpieza de la plataforma por la que discurren los trenes del metro, que requieren de

un operativo especializado para llevar a cabo dicha labor en horario nocturno para no

coincidir con el horario comercial. La limpieza no técnica también da cobertura al

material móvil (trenes) e incluye las tareas de carácter extraordinario que se tengan

que realizar durante el servicio operativo de los trenes, como la retirada de líquidos o

basura que puedan ocasionar molestias para los usuarios.

El objetivo principal del servicio de limpieza es mantener en todo momento el grado

de higiene en todas las instalaciones y elementos del sistema de transportes. La

empresa adjudicataria aportará el personal y los medios materiales necesarios, y

llevará a cabo las actividades con métodos, prácticas y productos respetuosos con el

medio ambiente y la salud laboral de sus trabajadores, incluyendo la correcta gestión

de los residuos. Además de las tareas mencionadas, la empresa adjudicataria deberá

desarrollar tareas administrativas, de gestión y control de calidad relativa al servicio

prestado y cumplir con las exigencias del plan de seguridad y autoprotección del

metro.

El Metropolitano de Granada, adscrito a la Agencia de Obra Pública de la Junta de

Andalucía y cofinanciado con Fondos FEDER de la Unión Europea, consta de un

trazado de casi 16 kilómetros de longitud, que discurre por las localidades de

Albolote, Maracena, Granada y Armilla, de los cuales 2,7 kilómetros discurren bajo

tierra a través del eje Camino de Ronda-Avenida de América.