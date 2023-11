Saavedra: “Paco Cuenca miente de nuevo e intenta alarmar y confundir a los granadinos”

El portavoz del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, ha afirmado que “Paco Cuenca miente de nuevo e intenta alarmar y confundir a los granadinos”, tras conocer las alegación que el concejal socialista ha presentado hoy a la propuesta de Ordenanzas Fiscales del actual equipo de gobierno municipal.





Saavedra ha aseverado que “El IBI no se sube y no repercute a las familias, sino que hay una modificación en el uso comercial del IBI que afecta a locales cuyo valor catastral supera los 138.000€, lo cual no afecta en absoluto al comercio tradicional”. Así, ha afeado que Paco Cuenca “insiste en decir que sube el IBI y nos olvidamos de las familias y esto es falso, no por decir más veces una mentira se convierte en realidad”, y ha pedido a Cuenca que “deje de asustar a los granadinos”.





El portavoz municipal ha reseñado que las ordenanzas que presentamos tienen un doble objetivo: por un lado, conseguir que la ciudad disponga de unos presupuestos acordes a las necesidades actuales; y de otra parte, hacer frente al agujero que ha dejado el gobierno del señor Cuenca en las arcas municipales. Saavedra ha aseverado que “lo único que estamos desmantelando es la política de parálisis y la falta de gestión que tenía el señor Cuenca implantada en el Ayuntamiento de Granada, donde nos hemos encontrado un agujero económico de más de 20 millones que afecta a los números del Consistorio”. Saavedra ha señalado que “se han ido del gobierno dejando una situación económica en un estado preocupante”.





En este sentido, Jorge Saavedra ha añadido que “el señor Cuenca ni si quiera fue capaz de aprobar un presupuesto para este ejercicio de 2023, el cual nos hemos encontrado prorrogado y nos vemos obligados actuar con reprogramaciones continuas como consecuencia.





El edil de gobierno ha explicado que “no hemos tocado nada en absoluto, ninguna tasa que les afecte a estas familias”, y ha agregado que “bien podría Cuenca haberse preocupado antes por ellos y no haber dejado un agujero tan grande en el Ayuntamiento y también podría haber dejado una previsión económica por el impuesto de vertederos que nos impone Pedro Sánchez y que arepita el bolsillo de los granadinos”. Al hilo, Saavedra ha indicado que “nosotros ya trabajamos en una planificación para que, cuando la situación económica lo permita, apliquemos bonificaciones para las familias más vulnerables, ya que en este ejercicio no ha sido posible, dada la situación preocupante que nos hemos encontrado”.





Jorge Saavedra ha apuntado que “con nuestra voluntad de diálogo, de pensar en el bien de los granadinos y de presentar las mejores ordenanzas fiscales posibles, vamos a estudiar todas las alegaciones y vamos a contemplar aquellas que sean beneficiosas para el conjunto de la ciudad”. Sin embargo, ha contrapuesto que “igualmente, pedimos rigor y le recordamos que ha presentando alegaciones a cuestiones que no han sido modificadas y, por tanto, no son objeto de alegación”, es decir, “el señor Cuenca está presentando alegaciones a sus propias ordenanzas de 2022”.





Por último, el portavoz municipal ha aclarado que “este nuevo equipo de gobierno trabaja desde el primer día para revertir esta situación económica que nos hemos encontrado” y ha trasladado un mensaje de tranquilidad y optimismo a los granadinos: “Trabajamos para contar con una administración más digitalizada, más ágil, que reduzca trámites y procedimientos y con una clara estrategia y gestión en materia urbanística, reestructurando funcionalmente la gestión municipal y mejorando la gestión de los ingresos”.