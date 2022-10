Saavedra: “Cuenca es el alcalde de la contradicción y la confrontación”

El secretario general del Partido Popular, Jorge Saavedra, ha instado en la mañana de este martes al alcalde de Granada a que abandone los cálculos electorales y trabaje con políticas serias por el bien de Granada”. Así se ha referido el popular cuestionando la posición del alcalde en cuanto al trazado y futuras ampliaciones del metro en Granada convirtiéndose en el único de Andalucía que se opone “sin argumentos y con el único ánimo de confrontar” a una inversión millonaria de la Junta que viene a vertebrar Granada, mejorar su movilidad, el día a día de los ciudadanos y la calidad del aire de la ciudad.

“¿Por qué no es posible con Cuenca y con el PSOE de Granada?”, se pregunta reseñando “la falta de voluntad política de dialogar y de llegar a acuerdos que está demostrando el señor Cuenca ante una Junta de Andalucía y una Consejería de Fomento que, en todo momento, ha apostado por consensuar e ir de la mano en el avance de esta infraestructura”, según se vaya avanzando en su análisis y propuestas de detalle. Un nivel de consenso, que ha recordado, si se alcanzando en otras capitales de provincia como Sevilla o Málaga.

El popular ha lamentado así que el alcalde de la ciudad de Granada se haya convertido en el mayor obstáculo para avanzar por un ánimo electoral que antepone las siglas de su partido y sus intereses al de los granadinos y ha recordado que fue Paco Cuenca quien, en el Debate de Estado de la Ciudad en julio del año 2018, retomó en su discurso la necesidad de ampliar el metropolitano por el centro de Granada. “Donde dije digo, digo Diego pidiendo ahora otro trazado” que no obstante ha apostillado que no es incompatible. “Esta propuesta de trazado del metro por el centro histórico es viable con otras posibles conexiones a otros barrios, como La Chana o Genil, no invalidando su extensión. Lo único inconexo en estos momentos es la posición del alcalde de la ciudad. Desde la Junta sigue la mano tendida para dialogar y consensuar futuras ampliaciones a los barrios”.

El popular además ha hecho hincapié en la “falsa polémica” generada en cuanto al futuro paso del metropolitano en la Avenida de la Constitución descartando que se ejecutara por el boulevard central y ha reafirmado como los propios estudios realizados señalan su paso por los carriles bus adyacentes a las aceras sin afectar a dicho boulevard central.

Asimismo, ha recordado que esta ampliación del metro por el centro con un trazado en superficie ya tenía un antecedente en un estudio técnico del año 2006 que apuntaba en esa dirección como la alternativa más favorable. En concreto, se trataba de un estudio de viabilidad de la conexión que la entonces Dirección General de Transportes de la Consejería encomendó al Ente Público de Ferrocarriles Andaluces (ahora AOPJA) que determinaba como opción más favorable el recorrido del metro por el centro en superficie con un trazado similar al que ha concluido el Estudio Informativo actual al que se suman otros documentos internos, elaborados por consultoras de prestigio en 2006 y entre 2010 y 2012, en los que se proponía como solución más ventajosa un trazado en superficie del metro de Granada por el centro histórico, idéntico al determinado en el estudio actual.

SUBIDA DE IMPUESTOS ENCUBIERTA EN GRANADA

“Estamos ante un alcalde que solo piensa en las elecciones y no en resolver ni un solo problema de los granadinos al igual que Sánchez que primero rechaza bajar los impuestos para después hacerlo tarde y mal”, ha dicho en referencia también a la “subida de impuestos encubierta” que pretende aprobar el próximo viernes en un pleno extraordinario. “No es de recibo que pretenda cargar sobre el sector hostelero, sobre nuestros comerciantes, autónomos y pymes una mayor presión fiscal y lo enmascare tras una ridícula bajada del IBI que, en la práctica, no tendrá repercusión alguna en la economía de los granadinos”.

Saavedra ha cuestionado así el planteamiento fiscal de Cuenca para el próximo año que ha contrapuesto con el modelo de Juanma Moreno con una sexta bajada real de impuestos para todos los granadinos y andaluces “sin letra pequeña como la de Cuenca. El alcalde ha ocultado a la opinión pública que hay detrás de esa simbólica rebaja del IBI que ha vendido a bombo y platillo y que pasa por recaudar más, eliminando las exenciones que aprobó el PP y que supondrán todo un varapalo para nuestros comerciantes y hosteleros en el peor momento posible con los precios disparados y sin solución alguna por parte del Gobierno de Pedro Sánchez”, en referencia, ha concluido, a la eliminación de la bonificación de un 20% para hosteleros por las terrazas; o la eliminación de la bonificación de un 25% por el tratamiento de residuos sólidos que llevará Cuenca el próximo viernes a pleno. “Rebajar 6-7 euros del recibo del IBI y, al mismo tiempo, freir a hosteleros, comerciantes, autónomos y pymes no se lo puede llamar bajar impuestos; es querer y no saber”.