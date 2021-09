Robert Moreno suma otro fracaso

Foto: Granada CF

Robert Moreno continúa conduciendo al Granada por una senda preocupante y peligrosa. Después de la derrota (2-3) frente a la Real Sociedad, el equipo no ha ganado ningún partido desde que comenzó la competición y son seis las jornadas disputadas. Además, se ha situado en zona de descenso y un sector importante de la afición muestra su contrariedad con el técnico. Es cierto que algunos de los rivales del principio de esta liga son poderosos, pero el equipo juega en Primera y esto es algo que puede suceder. También es verdad que el anterior resultado frente al Barcelona fue un hito positivo e importante, pero al analizar la situación global el panorama no es alentador.

Se adelantó el Granada

El Granada se adelantó otra vez en el marcador de cabeza. En esta ocasión fue Germán (8 m.) quien hizo el tanto, pero el dominio correspondía al rival. Durante el primer período se retiró Machís, lesionado, y fue sustituido por Puertas. El venezolano puede tener una lesión muscular.

En el segundo período, el equipo de Robert Moreno seguía sufriendo ante el empuje de la Real Sociedad. Fruto de ello fue el empate de Aritz (m. 52). Poco tardaba en adelantarse el equipo vasco en el marcador por mediación de Merino (60 m.). La esperanza rojiblanca llegó con la entrada de Carlos Bacca que entró por Rochina y fue objeto de un penalti que materializó Milla (70 m.). Pero no fue suficiente. El rival jugó mejor y obtuvo una merecida victoria, después de un rechace de Maximiano que recogió Aritz (83 m.) al borde del área, volviendo a marcar para los donostiarras.

Una nave a la deriva

La situación no es cómoda. La competición va avanzando y Robert Moreno parece que no encuentra la fórmula para que el Granada funcione. Existen desajustes defensivos, pese al talento de muchos de los zagueros rojiblancos. Las paradas de Maximiano, algunas espectaculares, no son suficientes para detener la sangría.

El próximo rival es el Celta de Vigo que recibirá al Granada este lunes, 27 de septiembre (21 h.). Será otra oportunidad para enderezar una nave que anda a la deriva.

Ficha técnica

Granada 2 – Real Sociedad 3

Granada: Maximiliano; Arias, Germán, Domingos Duarte, Carlos Neva (Escudero, 79 m.); Montoro, Gonalons, Luis Milla (Monchu, 79 m.); Rochina (Bacca, 66 m.), Luis Suárez y Machís (Puertas, 24 m.).

Real Sociedad: Ryan; Zaldua (Zubimendi, 77 m.), Elustondo, Le Normand, Aihen; Portu (Januzaj, 64 m.), Guevara, Merino, Navarro (Valera, 64 m.); Sorloth (Zubeldia, 77 m.) y Oyarzabal (Lobete, 77 m.).

Goles: 1-0 (9 m.) Germán. 1-1 (52 m.) Elustondo. 1-2 (60 m.) Merino. 2-2 (70 m.) Luis Milla (penalti). 2-3 (83 m.) Elustondo.

Árbitro: Pizarro Gómez (Comité de Madrid). Mostró tarjeta amarilla a Luis Suárez (28 m.), Rochina (37 m.), Domingos Duarte (50 m.) del Granada y a Arias (64 m.), Germán (72 m.) y Le Normand (72 m.) de la Real Sociedad.

Incidencias: Jornada 6 ª de Primera División. Antes del inicio del partido se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del ex entrenador del Granada, Juan Corbacho. Asistieron al partido 9.552 espectadores.