Burgos recibe 2026 entre celebraciones, peleas con arma blanca y los primeros nacimientos del año

La entrada del Año Nuevo 2026 en Burgos ha estado marcada por varios incidentes, algunos con arma blanca de por medio, que han requerido la intervención de los servicios de emergencia. A pesar del ambiente festivo generalizado, el servicio del 112 ha informado de una noche ajetreada, con un balance de al menos 7 avisos por agresiones y 5 por peleas durante la jornada del 1 de enero.

Una oleada de peleas y un accidente

Uno de los altercados más destacados ha tenido lugar a plena luz del día, a las 14:15 horas, en la confluencia de las calles Calzadas y Segovia de la capital. En la pelea, que ha involucrado a una docena de personas, una mujer de 25 años ha necesitado asistencia sanitaria por cortes en las manos y ha sido trasladada al Hospital Universitario de Burgos.

Previamente, a las 11:03 horas, una llamada al 1-1-2 alertaba de la presencia de un varón ensangrentado en la avenida de la Paz. En este incidente, los sanitarios han atendido a tres personas, dos de ellas con cortes por arma blanca: un varón de 32 años que ha recibido el alta en el lugar, una mujer de la misma edad que ha rechazado la asistencia y un joven de 19 años que ha sido evacuado al hospital.

COPE Imagen de archivo de una intervención de la Policia Local de Burgos

La localidad de Aranda de Duero también ha registrado un episodio violento a las 6:08 horas en la calle Hospicio, donde un joven de unos 25 años resultaba herido tras un empujón. Afortunadamente, a pesar del número de intervenciones, ninguna de las atenciones sanitarias ha revestido gravedad.

La jornada también ha estado marcada por un aparatoso accidente de tráfico ocurrido a las 14:10 horas en Cardeñajimeno. Un turismo ha sufrido una salida de vía en el kilómetro 104 de la N-120 y ha dado varias vueltas de campana.

Los primeros burgaleses de 2026

La cara más amable del Año Nuevo ha llegado con los primeros nacimientos. El primer bebé de la provincia ha sido Alonso Velasco Martínez, un niño que ha venido al mundo a la 1:00 en punto de la madrugada en el Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero con un peso de 3,5 kilos.

Sacyl Alonso Velasco Martínez, el primer niño de Burgos nacido en 2026, nació en Aranda de Duero

En el Hospital Universitario de Burgos (HUBU), el primer nacimiento se ha hecho esperar hasta las 13:45 horas. La pequeña, llamada Julia Sancho Seibane, ha pesado 3,3 kilos y se ha convertido en la primera bebé nacida en la capital en este 2026.