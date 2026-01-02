Última llamada para la solidaridad: consigue tu papeleta para el Sorteo de Reyes de Cáritas Ciudad Real

Últimos días para adquirir las papeletas para el Sorteo de Reyes de Cáritas Ciudad Real

Cáritas Diocesana de Ciudad Real encara los últimos días para participar en su primer Gran Sorteo Solidario de Reyes, una iniciativa lanzada para recaudar fondos destinados íntegramente a sus programas de ayuda.

Con el lema "Tu solidaridad es el mejor regalo", el sorteo busca nuevas vías de financiación para "poder seguir acompañando a las personas más empobrecidas con una mayor calidad y cercanía", según ha explicado la secretaria general de la entidad, María Dolores Olmedo.

Premios únicos para una causa solidaria

Para este sorteo tan especial han puesto en circulación 100.000 números (los mismos del Sorteo del Niño) en 25.000 papeletas a un precio de dos euros.

Los ganadores del sorteo serán quienes tengan los números del primer, segundo y tercer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional del Niño del próximo 6 de enero.

Se repartirán tres macro cestas compuestas por productos donados por empresas y particulares, que incluyen una bicicleta, un ordenador portátil, teléfonos móviles, una freidora de aire, alimentos gourmet y experiencias en balnearios y restaurantes.

Prado López, responsable de captación de recursos de Cáritas, ha destacado la gran implicación y generosidad de los colaboradores.

El voluntariado es el mayor tesoro que tenemos en Cáritas" Prado López responsable de captación de recursos de Cáritas Diocesana

Mª Dolores Olmedo y Prado López

Última oportunidad para colaborar

Las últimas papeletas disponibles pueden adquirirse en la sede de Cáritas, situada en la calle Caballeros número 7 de Ciudad Real, durante los días 2 y 5 de enero.

Para facilitar la compra, la organización ha habilitado un número de teléfono (679 48 64 37) al que también deberán llamar las tres personas premiadas con las cestas.

Se ha establecido un plazo de siete días para reclamar los premios. Si alguna cesta queda sin dueño, se volverá a sortear ante notario el 14 de enero, porque, como insisten desde la entidad, "el objetivo es que toque".

Apoyo directo a los más vulnerables

La recaudación se destinará a sostener los programas de Cáritas Diocesana de Ciudad Real, como la acogida a familias, el apoyo a personas migrantes, el fomento del empleo estable o la ayuda a personas sin hogar o con adicciones.

"Cáritas" recuerdan María Dolores y Prado, "siempre tiene la puerta abierta para quienes no son atendidos desde otros ámbitos".