El PSOE reclama la apertura de las bibliotecas municipales en horario de mañana y tarde

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha reclamado este miércoles a la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, del PP, dotación presupuestaria para que las bibliotecas municipales y las salas de estudio puedan abrir en horario de mañana y tarde en los diferentes distritos de la capital granadina.





Cuenca, quien ha visitado la biblioteca de la Chana con ediles de su formación, se ha hecho eco de la petición de los vecinos sobre el cierre en horario de mañana de las salas de estudio. Así, el exalcalde ha destacado el "esfuerzo realizado bajo el mandato del PSOE" para que las bibliotecas ampliaran sus horarios, "situación que ahora con la mayoría absoluta del PP debe incrementarse dotando la partida las bibliotecas con la necesaria consignación presupuestaria".





Se ha referido también a la situación de la biblioteca del Paseo del Salón, donde ha indicado que "la incapacidad del PP nos ha llevado a que todavía no se hayan concluido las obras de mejora del edificio histórico, proyecto que dejamos en marcha dentro de la Estrategia de Desarrollo Sostenible e Integrado (Edusi) Granada 'De tradición a innovación' cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020".





El máximo responsable del PSOE en la capital ha explicado que "el objetivo era destacar el valor patrimonial para mejorar su estado de su conservación, optimizar su sostenibilidad y promover, al mismo tiempo, un importante ahorro económico y de consumo energético para la ciudad, pero la incapacidad del PP tiene el inmueble empantanado y sin previsión para que se finalicen los trabajos".





Para el portavoz socialista, una ciudad que aspira a ser Capital de la Cultura en 2031, "tiene que apostar por su red de bibliotecas, permitiendo el acceso a la cultura para granadinos". Así, ha recalcado la importancia que tienen las salas de estudio ubicadas en estos equipamientos municipales como "dotación necesaria para que muchos vecinos y vecinas puedan estudiar".





"Hay muchos barrios donde las viviendas no son muy grandes, con familias numerosas, y por tanto, la salas de estudio son el refugio de muchos estudiantes para encontrar la concentración y la tranquilidad que necesitan". Desde el PSOE insisten en que "ahora que la situación económica del Ayuntamiento ha mejorado notablemente" y "estamos a punto de aprobar un nuevo presupuesto, no podemos permitirnos tener instalaciones" como estas "que no abren o que están operativas al 50 por ciento por falta de personal".