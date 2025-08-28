A prisión el detenido en Motril tras la muerte de su expareja

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada, en funciones de guardia, ha ordenado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido tras la muerte de su expareja, una mujer de 54 años de la que tenía una orden de alejamiento, y ello en el marco de un suceso registrado el pasado domingo en el municipio granadino de Motril.

El hombre ha pasado este miércoles a disposición de la autoridad judicial, en dicho juzgado de Granada, que ha ordenado su ingreso en prisión provisional, según han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que han detallado que se investigan en este caso presuntos delitos de homicidio y quebrantamiento.

El servicio de emergencias 112 recibió en torno a las 10,35 horas de la mañana del domingo una llamada de sanitarios del 061 después de que estos requirieran la presencia de la Policía Nacional en el domicilio, en la zona de El Varadero de Motril, donde asistieron a la mujer por una intoxicación etílica, y a la que finalmente trasladaron a un centro hospitalario de Granada, donde falleció.

Fuentes de la Policía Nacional consultadas este miércoles han confirmado que, tras lo sucedido, el hombre, expareja de la mujer fallecida, fue detenido por su presunta vinculación con un caso de violencia en el ámbito familiar, y este miércoles ha pasado a disposición judicial. La investigación por parte del cuerpo de seguridad permanece abierta, y se ha solicitado a la autoridad judicial que se decrete secreto de sumario sobre la misma.

Por su parte, fuentes del caso han explicado a Europa Press que tanto el detenido como su expareja figuraban en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), del Ministerio del Interior.

Además, han explicado que sobre el ahora detenido pesaban medidas cautelares ordenadas por un juez; en concreto, una orden de alejamiento de su expareja, muerta en el marco de este suceso que podría así tratarse de un nuevo caso de violencia de género, a expensas de lo que determine la investigación.