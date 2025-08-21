Prisión para el detenido por incendiar una iglesia de Albuñol

El juzgado envía a prisión al detenido acusado de causar un incendio en una iglesia de El Pozuelo

El Juzgado de Motril (Granada) ha decretado el ingreso en prisión provisional para el detenido como supuesto autor de los daños ocasionados tras prender fuego al interior de la iglesia de Santiago Apóstol, en El Pozuelo, en el municipio de Albuñol (Granada )

Según ha informado a EFE este miércoles fuentes del Tribunal de Justicia de Andalucía (TSJA), la juez ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del joven de 21 años que fue arrestado este pasado fin de semana por provocar un incendio y causar daños en una iglesia de la pedanía de El Pozuelo, de Albuñol.

Inicialmente, se le atribuyen delitos de daños agravados, de odio y otro contra los sentimientos religiosos.

La causa la instruye el Juzgado de Instrucción número cuatro de Motril que era el que se encontraba de guardia cuando ocurrieron los hechos.

El suceso tuvo lugar el pasado domingo sobre las 14:00 horas cuando el ahora detenido forzó la puerta de entrada rompiendo una vidriera y, entrando con un martillo, causó importantes daños en los enseres de la iglesia y después prendió fuego al interior de la misma.

La rápida intervención de vecinos, así como de la Guardia Civil y de los bomberos de Motril, consiguió sofocar el incendio.