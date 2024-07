Otra de las estrellas de la Deutsche Grammophone llega al Festival de la Guitarra

Durante el siglo XX, la guitarra española se convirtió en un instrumento universal. El responsable de este trascendental paso fue el granadino de adopción y linarense de nacimiento Andrés Segovia. La internacionalizó y mostró que en ella, además de partituras escritas originalmente para el instrumento o el género del flamenco, también se podían ejecutar los clásicos que no había escrito para guitarra, mediante transcripciones con las que los originales, lejos de perder su sentido primigenio, mostraban un ámbito sonoro que los hacía todavía más versátiles. Es por ello que hoy no nos puede extrañar que muchos de los grandes interpretes de este instrumento no sean españoles, como es el caso del francés Raphaël Feuillátre, otra de las estrellas del célebre sello germánico Deustche Grammophone, que este año es uno de los protagonistas de Festival de la Guitarra de Granada-Antonio Marín. Su actuación tendrá lugar este lunes 22 de julio (21,30 h.) en la Casa de los Pisa-Museo San Juan de Dios.

Un guitarrista apasionante

Raphaël Feuillátre tiene 28 años y, pese a su juventud, lleva ya algún tiempo entre los artistas más reputados de la guitarra. De él han llegado a decir en Estados Unidos que es “uno de los guitarristas clásicos más apasionantes de su generación”. Nacido en Yibuti (África), reside desde niño en Francia donde se ha formado como músico. Pronto comenzó a acumular numerosos premios en América y Europa.

Fichaje por Deutsche Grammophone

Gracias a un vídeo de una de sus actuaciones, fue como lo conoció Angelika Meissner, directora de música clásica de Deutsche Grammophonem donde debutó con el registro barroco de un CD que fue ampliamente aclamado por público y crítica en 2021. Su llegada al festival granadino, por lo que de significativo tiene esta cita en el panorama internacional, supone su confirmación en el mundo de la guitarra. Lo hará con un variado repertorio en el que estarán presentes Bahch, Couperin, Scarlatti, Tárrega, Albéniz o Piazzolla, entre otros autores, que irán interpretando en orden cronológico.

La actuación de Raphael Feuillatre, es uno de los momentos más esperados de la programación de la programación de este año, que recibe de esta manera a una de las jóvenes estrellas del panorama guitarrístico mundial. Será su debut en esta cita cultura y buen seguro, que volverá en más ocasiones, de continuar con la brillante trayectoria emprendida.