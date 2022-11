Nieto pide "consenso" para definir desde la lealtad el proyecto de la Ciudad de la Justicia

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha pedido que el proyecto de futura Ciudad de la Justicia de Granada surja del "acuerdo" y del "consenso", y ha pedido al Ayuntamiento ser "absolutamente leales" en el proceso.





En respuesta a una pregunta del PSOE con ruego de respuesta oral en Comisión del Parlamento de Andalucía, Nieto ha indicado que el proyecto será el "que quiera la ciudad de Granada", que ha recordado que estatutariamente es la capital judicial de Andalucía, de ahí el "valor" de una nueva sede de estas características, por el "acervo" granadino en esta materia, que la Junta ha indicado que "defiende".





Se trabaja con el Ayuntamiento en esta dirección, ha indicado el titular andaluz de Justicia, que ha resaltado la reunión mantenida al respecto con el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, del PSOE, así como las conversaciones telefónicas al respecto con el regidor y otros grupos municipales. Cuando se han recibido peticiones de operadores al respecto, la Junta ha remitido al acuerdo en el que tiene que participar el Consistorio, ha abundado Nieto.





En este sentido, ha dicho esperar que el Ayuntamiento entienda también "que la Junta tiene que estar en ese debate", y no lleve a cabo reuniones con operadores sin la Administración autonómica, pidiendo ser "absolutamente leales" para definir "el hoy, el mañana y el pasado mañana de la Ciudad de la Justicia" y conforme a ello "tomar decisiones presupuestarias".





Sobre su ubicación en el eje del centro de Granada, "no sé si hay unanimidad" y "no voy a contribuir a que no la haya", ha indicado Nieto, quien ha hecho hincapié, ante la demanda formulada por el PSOE en este sentido, en que "el Gobierno de la Junta de Andalucía, que es el que pone el dinero, difícilmente puede hacerlo si no se consigue el acuerdo".





Hoy por hoy "no hay un sitio donde se pueda invertir", ha señalado Nieto, quien ha indicado que se estudiará la opción que pueda plantear el Ayuntamiento en el área de Los Mondragones, como apuntó Cuenca tras la reunión que mantuvo recientemente con el presidente de la Junta, Juanma Moreno. El consejero ha indicado al respecto que el alcalde "sabe cuáles son las necesidades" y "el tipo de edificio que se tiene que construir", habiendo una "obligación" de definir el proyecto "cuanto antes".





Por su parte, el parlamentario socialista Gerardo Sánchez, que ha sido el encargado de interpelar a Nieto, ha mostrado su satisfacción al considerar que la búsqueda de "consenso" es el "camino idóneo" en tanto cuando el alcalde de Granada pide situar las nuevas instalaciones judiciales en el eje Caleta-Plaza Nueva, en el centro de la ciudad, "no habla en representación de él o de su grupo", sino de la unanimidad del Pleno, en tanto esta ubicación es importante para la ciudad por "cuestiones económicas", y "culturales".





Aún así, ha mostrado la preocupación del PSOE porque existe un "déficit de instalaciones" en la actualidad y "no se encuentra entre las prioridades del Gobierno" andaluz el proyecto, ha agregado remitiéndose a que en los presupuestos de la Junta para 2023 "no aparece ni un solo euro para estas instalaciones de la Ciudad de la Justicia". Por ello, Sánchez ha pedido una apuesta tanto política como presupuestaria para que "se haga realidad lo antes posible".