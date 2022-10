Marifrán Carazo destaca el “esfuerzo inversor” de la Junta en la red viaria y la ampliación del Metro

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha mantenido un encuentro con empresarios en el que ha expuesto el impulso que, desde la Junta de Andalucía, se ha dado a la ampliación del Metro de Granada y a la mejora de la seguridad vial de las carreteras granadinas. La consejera, que ha comparecido junto al presidente de la Confederación Granadina de Empresarios, Gerardo Cuerva, ha echado en falta que ese esfuerzo inversor del Gobierno andaluz no haya llegado de otras administraciones, como el Gobierno central, que “ha perdido la oportunidad” de apostar por proyectos como las canalizaciones de la presa de Rules o la integración del AVE en la capital en los presupuestos de 2023.

Marifrán Carazo ha apelado a “trabajar en un objetivo que nos une: hacer que Granada progrese”. Al respecto, ha mostrado su confianza en la capacidad de liderazgo de los empresarios y en que el desarrollo de los proyectos que necesita Granada permitirá poner las bases de un futuro mejor para todos los granadinos.

La consejera ha subrayado que, en materia de infraestructuras, Granada ha notado el cambio en el Gobierno andaluz. Marifrán Carazo se ha detenido en el trabajo realizado para redactar los proyectos y captar 110 millones de fondos europeos para acometer la prolongación sur del Metro de Granada, cuyas obras se iniciarán en el año 2023, y la fabricación y compra de nuevos trenes. “La ampliación se iniciará en el sur, pero no se parará ahí y seguiremos con paso firme para continuar su desarrollo”, ha indicado la consejera, que ha insistido que se hará como desde que se empezó a redactar los proyectos: “de la mano de los ayuntamientos implicados y en un clima de colaboración y de diálogo, que es la mejor forma de desarrollo proyectos que Granada necesita”.

Asimismo, ha destacado los compromisos alcanzados para mejorar la red viaria en la provincia de Granada, como la ronda sur de Motril, la mejora del acceso a Granada por la carretera de la Zubia o el nuevo acceso a la Alpujarra, que “acabamos de licitar por 11 millones y que eliminará muchas de las curvas de la A-348 a Lanjarón”. Estas actuaciones tendrán continuidad, ha remarcado la consejera, gracias a un banco de proyectos en el que se está abordando la VAU-5, la VAU-9 o la mejora de capacidad de la carretera Iznalloz-Darro.

Esa apuesta por Granada, contrasta, ha recalcado, con la realizada por el Gobierno de España, que ha tenido su reflejo en el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2023, que ha calificado de “decepcionantes”. Especialmente, ha precisado que el hecho de que las canalizaciones de la presa de Rules recojan una partida que no llega al millón de euros “es sangrante, sobre todo en momentos de una sequía tan grande y cuando la Costa granadina lleva clamando años por esta infraestructura”. También ha reprochado la escasa presencia en las cuentas estatales de partidas para la mejora de las conexiones por tren de Granada. “No sólo es que no haya nada para la integración del AVE y que la variante de Loja se pinte una inversión que arrastra un retraso importante, sino que los presupuestos no recogen ni un euros para la conexión Granada-Almería del Corredor Mediterráneo ni para el tren Motril-Granada”, ha dicho. El Gobierno de España, ha insistido, está perdiendo la oportunidad de aprovechar los fondos europeos para “ejecutar una obra fundamental para el desarrollo de Granada”.