Los transportistas ponen fin a la huelga "por la presión de los grandes"

Fin de la huelga del transporte en Granada. La presión de las grandes compañías y de los clientes, obligan a la mayoría de los transportistas a trabajar entre esta tarde y mañana. Son consciente de lo injusto de la situación, pero la falta de apoyo de UGT y CCOO, subvencionados por el Gobierno, y la presión de las grandes empresas, ha motivado que los autónomos salgan ya a trabajar. Se han reunido esta mañana en el Capricho y el 90% ha decidido trabajar aunque no se descarta que haya algún piquete informativo asilado. Antonio Peláez tiene una pequeña empresa y nos los explicaba hoy en la COPE

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha apostado este lunes por una reestructuración del transporte más allá del acuerdo alcanzado por el Gobierno, que ha situado como medida frente a la "coyuntura" actual y el "conflicto enorme" que registra este sector.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha considerado que bajar los impuestos en el país sería un "grave error" que solo reconduciría ese dinero a las empresas y ha pedido regular precios y ayudar al sector de la agricultura, especialmente a las pequeñas explotaciones.

Sintonía total de los sindicatos con el Gobierno que les ha subvencionado.

Y me van a permitir un pequeño comentario. Estos transportistas han parado porque no tienen para comer. Han parado recibiendo insultos de un gobierno que se llama socialista y que los ha puesto a parir y les ha dicho que se resignen a su suerte como si fueran caciques del siglo XIX. Y son los mismos que se encargan de traernos mercancías a todos cada día y que tienen familia. El silencio de las grandes centrales sindicales lo único que consiguen es que este país se convierta en un país subvencionado. Si me das dinero me callo. Y este es el lema de CCOO y UGT. Mi silencio por dinero. Pues así estamos.