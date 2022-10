Los hosteleros reclaman medidas al Gobierno ante la subida del precio de la luz: "Estamos pagando el triple"

Los hosteleros de la provincia de Granada han reclamado este jueves al Gobierno central que articule medidas frente al encarecimiento de la factura de la luz que está "ahogando" sus negocios, toda vez que están pagando "el triple" que hace un año en un contexto de subida generalizada de precios en el resto de productos que hace "insostenible" su situación. "Ya hay establecimientos a los que les han cortado la luz porque no pueden pagar", aseguran.





En torno a un centenar de hosteleros, convocados por la Federación de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, se han concentrado este jueves a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Granada para poner de manifiesto su descontento con la ausencia de medidas para el sector, que se siente "olvidado" por el Gobierno frente a la subida del precio de la energía, que en algunos casos está suponiendo mayor coste que el propio alquiler del establecimiento.





"En agosto del año pasado un negocio que pagaba 3.000 euros --de luz-- este año paga 9.000; esto es insostenible; no podemos seguir soportando el encarecimiento de la energía, que esta suponiendo en algunos casos más que el alquiler. Hemos salido de una guerra que fue la pandemia y estamos en una posguerra que es igual o peor, tenemos que pagar los ICO, soportar la energía, el aumento de los precios en todos los productos y que no podemos repercutir en la manera en que a nosotros nos está repercutiendo porque si no, nos quedaríamos sin clientes", ha clamado en declaraciones a los medios el presidente de la federación, Gregorio García.





Los hosteleros granadinos explican que "cada día el beneficio es menor y ya hay establecimientos a los que les han cortado la luz porque no pueden pagarla". Reclaman así soluciones a esta problemática que, según relatan, también acabará afectando al empleo en el sector, que solo en la provincia de Granada da trabajo a más de 15.000 personas. "Esto es insostenible y lo vamos a ver en dos meses" si no se aplican medidas, advierte Gregorio García.





Entre otras propuestas, apuestan por que se aplique el "remanente de 3.000 millones de euros del covid" y se activen bonos eléctricos para el sector. Junto a ello abogan por la rebaja de impuestos eléctricos y piden que se establezcan suspensiones temporales, moratorias y aplazamientos que les ayuden a afrontar la actual coyuntura.