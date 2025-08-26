La limpieza de imbornales entra en fase final

El Ayuntamiento de Granada, a través de la Empresa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento (Emasagra), participada por el propio consistorio y por Hidralia, está culminando estos días la campaña de limpieza y mantenimiento de imbornales, iniciada de forma anticipada en el mes de junio.

Según destacan desde el Consistorio en un comunicado, este adelanto, respecto a años anteriores en los que la campaña comenzaba en agosto, va a permitir afrontar con mayores garantías los episodios de lluvia intensa previstos para septiembre, toda vez que ya se ha realizado la revisión del 80% de los imbornales de la ciudad.

Así, gracias a esta anticipación, la práctica totalidad de los imbornales de la capital y el área metropolitana ya han sido revisados y limpiados, prestando especial atención a pasos inferiores, zonas deprimidas y puntos considerados de mayor riesgo donde los equipos de operarios, bajo la supervisión de personal técnico, han llevado a cabo trabajos de limpieza de rejillas, ramales e infraestructuras del alcantarillado con carácter preventivo.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha señalado que "Granada se anticipa a las lluvias con una ciudad más preparada, resiliente y equipada para afrontar fenómenos meteorológicos extremos gracias a la tecnología y la coordinación pública".

Durante estos días, además de concluir los trabajos de supervisión y limpieza, se mantienen equipos de repaso para asegurar el drenaje urbano ante posibles precipitaciones intensas.

El dispositivo, coordinado desde el Centro de Inteligencia del Agua y Crisis Climática Dinapsis Granada, situado en la ETAP Lancha del Genil, ha empleado herramientas digitales de última generación que han mejorado la planificación, la eficiencia y la trazabilidad de los trabajos.

Los operarios han trabajado con vehículos adaptados y asistentes digitales con GPS en tiempo real, visión por computación e integración con sistemas de información geográfica. La captación de imágenes en la red de alcantarillado en tiempo real, ha permitido diagnosticar mejor el estado de la red y actuar con mayor precisión. Esta labor se ha apoyado también en la digitalización de activos.

Asimismo, la alcaldesa ha destacado que desde el área de Limpieza "estamos realizando la inspección visual de zonas que históricamente han tenido problemas de arrastres con fuertes lluvias, con una barredora de calzadas y una peatonal vamos a repasar los imbornales y las zonas que veamos con posibilidad de arrastres, tanto en el centro, como en los pasos subterráneos". Además, ha añadido, "tendremos personal pendiente de llamar en caso de necesidad urgente tras las posibles tormentas".

Con esta campaña estival de limpieza de imbornales, que se suma a las labores permanentes y constantes que se realizan a lo largo del año, Granada afronta en mejores condiciones los posibles episodios de lluvia intensa que puedan producirse estos días, avanzando hacia una ciudad más preparada, resiliente y respetuosa con los recursos naturales.