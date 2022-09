Karanka califica como “partido trampa” el choque ante el Mirandés

El entrenador del Granada, Aitor Karanka, calificó este jueves como “partido trampa” el encuentro que su equipo jugará este sábado como local ante el Mirandés, un plantel que tiene “jugadores jóvenes y con ganas”.



Karanka explicó en rueda de prensa que no cree que sus jugadores se pongan nerviosos ante el Mirandés por venir de dos derrotas consecutivas porque “la reacción” tras el partido perdido por 4-0 el pasado lunes ante el Eibar “ha sido fantástica”.



“Es un partido trampa y un partido peligroso porque nosotros venimos de perder y ellos son los colistas. A veces parece que no cuenta todo lo que no sea ganar fácil”, dijo el técnico sobre el choque del sábado.



“Es un partido muy complicado, lo más importante es volver a casa y que las sensaciones que dejamos el día del Villarreal B las podamos repetir. El Mirandés tiene jugadores jóvenes con ganas y un entrenador (Joseba Etxeberria) que lo está haciendo muy bien”, añadió.



“Si queremos ganar tenemos que dar lo mejor de nosotros”, sentenció Karanka, quien pidió a los suyos “jugar con intensidad, saber lo que hay que hacer con balón, defender lo más alto posible, tener cuidado con el Mirandés y convertir las ocasiones en gol”.



Sobre Víctor Meseguer, exjugador del Mirandés ahora en el Granada, expuso que “no juega más minutos porque está en proceso de adaptación”, y recordó que “no es como otros jugadores que son veteranos y tienen más partidos en sus piernas”.



“Tiene mucha calidad y un futuro grandísimo, no podemos dar pasos en falso con él, es muy bueno y quiero que sea mejor cada día”, agregó en relación al centrocampista murciano.



Karanka insistió en que cuenta a sus órdenes con “un grupo fantástico” y que todos son “conscientes” de “lo que pasó el lunes”, por lo que han sacado “conclusiones” y han hecho “autocrítica”.



“El partido ante el Mirandés llega rápido entre comillas, y eso es bueno cuando pasan esas cosas para demostrar que lo que ha pasado no es la realidad”, comentó Karanka, consciente de que el Granada firmó ante el Eibar “quince o veinte minutos que te frustran”.



“Lo que más me frustró es cómo bajamos los brazos tras el 2-0. Esta liga es muy larga y perder 2-0 no es lo mismo que 4-0. Tenemos que mejorar, que competir todos los partidos. Hasta que no pite el árbitro el final hay que dar el cien el cien porque puede pasar cualquier cosa”, agregó.



En torno a posibles críticas sobre su figura, apunto que salió de casa con 15 años y que lo critican “desde los 19”, por lo que se toma la situación como “parte del aprendizaje”.



“No voy a decir que me gustan estas semanas, pero este tipo de cosas me hacen mejor entrenador. Te exiges más y haces autocrítica”, subrayó Karanka.

Recuperación Ignasi Miquel

El central Ignasi Miquel se ejercitó este jueves al mismo ritmo que sus compañeros tras superar una lesión muscular, por lo que estará disponible para el partido que jugará el sábado el Granada en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante el Mirandés.



La presencia de Ignasi Miquel entrenando con el grupo fue la principal novedad de la sesión completada esta mañana por el Granada en su ciudad deportiva, cuyos primeros minutos estuvieron abiertos a los medios de comunicación.



El central no jugó el pasado partido ante el Eibar por unos problemas musculares que arrastraba desde el tramo final del choque anterior frente al Andorra y que ya ha superado.



Con su integración en el grupo, Ignasi Miquel estará disponible para el encuentro ante el Mirandés, por lo que el técnico Aitor Karanka tendrá que decidir si lo devuelve a la titularidad o mantiene en el once al uruguayo Erick Cabaco, que fue su sustituto en Eibar.



No trabajaron este jueves sobre el terreno de juego los atacantes Alberto Soro ni Óscar Melendo, ya descartados por el técnico para el partido ante los castellanoleoneses por sendas lesiones musculares.



Tampoco se ejercitó sobre el césped el lateral argentino Jonathan Silva, que apunta también a baja ante el Mirandés por problemas físicos.



El Granada completará la preparación del encuentro con el entrenamiento a realizar este viernes, a puerta cerrada, también en su ciudad deportiva.