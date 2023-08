José Manuel León muestra el presente virtuoso de la guitarra flamenca

El flamenco pudo surgir a finales del XVIII en espacios como la Corrala de Santiago, actualmente residencia de la Universidad de Granada. Sin embargo, aquello hubo de ser muy distinto al género que hoy conocemos, puesto que los que configuran definitivamente esta manifestación artística son los profesionales y estos no aparecerán hasta el siglo posterior. Además, a lo largo del tiempo el flamenco ha ido evolucionando y continúa haciéndolo, entre la oposición cada vez menos contundente de los llamados puristas, sin que ello signifique el abandonar las raíces primigenias. Con motivo del Festival de la Guitarra de Granada-Antonio Marín, en este recinto del Realejo se ha programado un concierto de guitarra flamenca protagonizado por José Manuel León que resultó una muestra de que el flamenco evoluciona y se podría afirmar que lo hace enriqueciéndose. El toque de este intérprete está caracterizado por el llamado sonido jondo, pero sus melodías varían, se enriquecen, el discurso del fraseo se hace más elaborado y se fusionan cuando es necesario. En el recital del algecireño había muchos ecos actualizados de su paisano Paco de Lucía. Unas veces aparecía una técnica virtuosa al servicio no de la exhibición, sino de la música, y otras un maridaje junto a otra de las grandes creaciones surgidas a tenor de la transformación de ritmos populares, el jazz.

Un público exigente abaló su concierto

Cuando comenzó por granaínas, el mismo las calificó como una libre creación. Otro tanto se podría decir de la taranta o la petenera que actualizaban lo antiguo, eso sí, respetándolo. José Manuel León ligaba palos y versionaba un clásico como Recuerdos de la Alhambra de Tárrega, convirtiéndolo en una creación flamenca. Todo cuando interpretaba lo llevaba aun terreno personal. Al público lo tuvo desde el primer momento de su parte. Entre ellos aficionados cabales, concertistas clásicos, folkloristas …. El patio de la Corrala de Santiago era un severo juez que escrutaba cada una de sus intervenciones y que aprobó con rotundidad su actuación.