Granada - Sta. Fe
El Infoca da por estabilizado el incendio declarado en Benamaurel

Se sigue trabajando para su control

Zona afectada por el incendio

Europa Press

Redacción COPE Granada

Granada - Publicado el

1 min lectura

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha dado por estabilizado a las 19,15 horas el incendio declarado en el municipio de Benamaurel (Granada) y trabaja para controlar las llamas.

Según han informado fuentes del Plan Infoca a Europa Press, el incendio, declarado a las 15,07 horas de este miércoles, afecta a una zona con "abundante vegetación", aunque "sin núcleos de población cercanos".

Sobre el terreno operan por aire un helicóptero pesado, dos ligeros, dos aviones de carga en tierra y uno de coordinación. Por tierra participan siete grupos de bomberos forestales, dos Brigadas de Refuerzo contra Incendios (Brica), cuatro técnicos de operaciones, un técnico de extinción y un agente de Medio Ambiente.

Asimismo, operan en el lugar una Unidad Avanzada de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales, una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones, una Unidad Médica de Incendios Forestales, además de tres autobombas y un buldócer.

