Ignacio Zuloga promovió que en el Concurso del Cante Jondo del 22 hubiera un premio al mejor guitarrista

Ignacio Zuloaga fue uno de los principales artífices del Concurso del Cante Jondo de 1922. A menudo su papel no es suficientemente divulgado, como sí sucede con la participación de otras figuras como Manuel de Falla, que lideró el proyecto, o Federico García Lorca, quien a pesar de su juventud tuvo un papel relevante. Fue el pintor sugirió que en este certamen, además de los premios dedicados al cante, se tuvieran en cuenta otras facetas del flamenco. Finalmente José María Rodríguez Acosta decidió aportar 1.000 pesetas de la época, para dotar un premio dedicado a la guitarra. Así lo comentaba José Vallejo, historiador y gestor cultural, actualmente Director del Área de Cultura del Ayuntamiento de Granada, en la mesa redonda convocada por el Festival Internacional de la Guitarra de Granada y celebrada en el Salón del Palacio Consistorial que estuvo dedicada a Pepe Cuéllar que fue el ganador en la modalidad de guitarra y que también contó con la participación del guitarrista Pepe Romero, que conoció personalmente al vencedor, y Alberto Cuéllar,también guitarrista, nieto del protagonista de este encuentro. Fue moderada por el periodista Jorge de la Chica.Vallejo anunció que en el próximo otoño dará a conocer su trabajo Biografía del Cante Jondo, en el que ha empleado más de una década recorriendo archivos, clasificando información y redactando la crónica de un acontecimiento que cambió la historia de la música.

Café Cantante la Montillana

En el transcurso de las intervenciones se resaltó el papel que tuvo el Café Cantante Montillana, ubicado en la calle Campillo Alto 28, en el ambiente cultural granadino. Se trataba de un local que desde el siglo XIX ofrecía actuaciones de coplas y flamenco y por el que pasaron las principales figuras de la época, como el guitarrista Francisco Tárrega. Precisamente era regentado por Rafael Cuéllar Rivero, padre de Pepe Cuéllar e igualmente guitarrista que como comentó su biznieto Alberto Cuéllar, tenía la particularidad de que solo tocaba con el pulgar. En su relato añadió que el ganador del Concurso del 22 hubo de comenzar muy joven en el mundo de la música, acompañando a los artistas que pasaban por La Montillana, lo que le permitió un dominio y conocimiento del arte de la música, en especial la del flamenco.

“Yo no fui consciente de la importancia que había tenido mi abuelo -comenta Alberto- hasta 1996. Había fallecido joven, a los 58 años, por un problema cardiaco y sabía que había sido guitarrista y que se había dirigido también los hoteles Alameda de Granada y Andalucía de Lanjarón, en los que promovió distintas actividades culturales. También yo soy guitarrista y acababa de volver de Inglaterra donde había ampliado estudios, cuando mi padre me dijo que venía a Granada el Cuarteto de Los Romero, concretamente al Auditorio Manuel de Falla. Fuimos a escucharlos y después hablamos con ellos, lo que me permitió descubrír la intensa relación de mi familia con los Romero y comencé a tomar consciencia de la dimensión de mi abuelo”.

Pepe Romero

El testimonio de Pepe Romero tiene el valor extraordinario de haber conocido personalmente a Pepe Cuéllar. “La última vez que lo vi tenía yo trece años y fue antes de que mi familia se instalara en Estados Unidos, pero tuve oportunidad de conocerlo bien porque junto con otros granadinos como Antonio Velázquez o Felipe Valenzuela organizaban unas singulares reuniones de varios días en el Hotel Washington Irwing, junto a la Alhambra, en las que todo giraba alrededor de la guitarra. Por ejemplo, durante las mañanas se dedicaban a transcribir partituras de compositores clásicos y por la tarde ofrecían conciertos a los que acudían los principales aficionados a la guitarra. Se reunían varios guitarristas, como mi padre Celedonio Romero o el venezolano Alirio Díaz”.

Los testimonios de Pepe Romero los nutre además con multitud de anécdotas entrañables. “Yo aprendía tocar con una guitarra que me regaló la familia Cuéllar. En realidad, era para mi hermano Celín, pero como se trataba un instrumento romántico de pequeñas dimensiones, mi padre pensó que era el idóneo para que comenzara a estudiar. Todavía la guardo en mi estudio como un auténtico tesoro”. De hecho, al término de la mesa redonda se fundió en un emotivo abrazo con la hija de quien le regaló aquella guitarra, que le comentaba que su padre, mientras llegaban las noticias sobre los triunfos al comienzo de su carrera de Pepe Romero, recordaba con orgullo que él le había regalado su primera guitarra. “Mi padre – continuó el genial guitarrista- durante mucho tiempo actuó con un frac que precisamente se había confeccionado en Granada durante una de aquellas reuniones. Le tenía un cariño muy especial y lo uso de forma reiterada hasta que ya fue inservible”.

El Maestro nacido en Málaga y que en breve será declarado Hijo Adoptivo de Granada, ciudad en la que reside desde hace más de una década, quiso enfatizar un asunto. “En aquella época, cuando yo era niño, no había esa diferencia que ahora observamos entre guitarristas clásicos y flamencos, aunque cada uno tenía su propia personalidad. Los clásicos, por ejemplo, aprendía las falsetas de los flamencos y algunos flamencos tocaban obras clásicas, a las que daban un aire especial. Trabajaban juntos, estudiaban juntos y se enriquecía mutuamente”.

La admiración de Segovia por Cuéllar

Durante la mesa redonda se dio a conocer la admiración de Andrés Segovia por Pepe Cuéllar, del que hablaba como la esencia de la guitarra y se comentó el único registro que existe de sus interpretaciones, fruto de las grabaciones discográficas promovidas por Manuel de Falla, después del Concurso, donde se anuncia como El Niño de Salvador, en referencia al nombre con el que también era conocido el padre del ganador del Concurso del Cante Jondo del 22 y en la que aparece acompañando al guitarrista Manuel Torres.

La mesa redonda la cerró Pepe Romero con unas emotivas palabras: “MI padre, Celedionio Romero, decía que la guitarra es una y los guitarristas que somos muchos, debemos estar unidos siempre y que ella sea nuestra reina y nosotros hemos de estar todos unidos a servirla”.