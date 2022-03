La huelga de transportes paraliza la actividad de MercaGranada, que pide apoyo a la Subdelegación

La huelga en el sector del transporte ha paralizado este martes "prácticamente al completo" la actividad en MercaGranada, donde los piquetes han impedido la entrada de los camiones con mercancía pero también de la inmensa mayoría de los minoristas, que no han podido abastecerse de frutas, verduras y pescado para sus negocios.





Desde la dirección de MercaGranada se ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno en Granada que active los medios policiales necesarios para garantizar la actividad y evitar el desabastecimientos de miles de comercios en la provincia en este sector "básico", según han señalado a Europa Press fuentes del operador logístico, el cual precisa que los piquetes no han sido violentos aunque han disuadido a camioneros y minoristas de entrar en las instalaciones.





El presidente de la Asociación de Mayoristas de Frutas y Hortalizas de Mercagranada, Alejandro López, ha señalado a Europa Press que el colectivo está a favor de las reivindicaciones de los camioneros, pero reclaman que se permita entrar a los minoristas como está ocurriendo en otros mercas, "sobre todo para evitar un problema de desabastecimiento en los pequeños comercios" y tiendas de alimentación de la provincia.





"Ya hoy nos están llamando muchos clientes que nos están preguntando qué va a pasar mañana, si van a poder abastecerse o no porque será más problemático para las pequeñas tiendas".





Según ha relatado, la huelga de transportes ha provocado que no haya entrado este martes mercancía fresca en MercaGranada, aunque en el ámbito de las frutas y hortalizas los mayoristas cuentan con género suficiente para abastecer a los comercios durante varios días, de modo que la clave es que los minoristas puedan entrar. "Estamos de acuerdo con la huelga, muchos minoristas tienen camiones y conocen los costes y las problemáticas, pero no dejar a una furgoneta de un pequeño negocio no nos parece razonable", ha señalado.