Las grandes superficies fuera de la zona de afluencia turística no podrán abrir domingos y festivos

Las grandes superficies que han quedado fuera de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) de Granada capital tras la limitación introducida por el Ayuntamiento a la misma para que rija solo en el centro en los meses de abril, mayo, septiembre y octubre no podrán abrir domingos y festivos fuera del calendario fijado de forma general por la Junta. Una limitación que llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya decidido no suspender la resolución por la que entraba en vigor la nueva ZGAT a principios de mes, la cual fue recurrida por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged). Todo ello después de que, en virtud de las medidas cautelarísimas pedidas por la asociación que representa a las grandes superficies fueran aceptadas por el TSJA, en primer lugar para que estos establecimientos pudieran abrir los domingos de Ramos y de Pascua, y posteriormente también el Viernes Santo. Así lo han indicado a Europa Press fuentes municipales, que han incidido en que de este modo han surtido efecto las alegaciones presentadas por la Junta, administración que promueve la ZGAT, y el propio Ayuntamiento después de la adopción de estas medidas cautelarísimas en Semana Santa a petición de la Anged. Las alegaciones presentadas desde el Ayuntamiento la semana pasada canalizaron también las de CCOO, centradas en la protección de los trabajadores, y de la Federación de Comercio, en el sector, detallaron estas fuentes municipales consultadas por Europa Press. Según expuso en la comisión municipal del ramo celebrada el pasado martes en el Ayuntamiento de Granada la concejal de Comercio, Consumo y Salud, Elisa Campoy, del PP, el consistorio puso "la maquinaria a funcionar desde el minuto uno" y "paso a paso en defensa del pequeño comercio y de los trabajadores y actuando bajo el consenso y siempre con datos oficiales". La ZGAT entraba en vigor el pasado 7 de abril con su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía limitada al centro de la ciudad en los meses de abril, mayo, septiembre y octubre, si bien posteriormente fue recurrida por la Anged ante lo que el TSJA aceptó en un primer momento las medidas cautelarísimas que pidió esta asociación, denegando ahora suspender la resolución. Según expuso por su parte la Anged, "la nueva ZGAT de Granada parte de un enfoque intervencionista y de restricciones a la actividad empresarial" y "no pretende impulsar la libertad comercial y el empleo, sino todo lo contrario" en tanto "ha reducido al mínimo las calles incluidas y el periodo de aplicación".