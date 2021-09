El Granada toma un rumbo preocupante

Foto: Granada CF

El Granada continúa sin ganar. El partido frente al Betis ha sido la segunda derrota consecutiva de esta temporada (1-2), que no ha comenzado bien para el equipo rojiblanco. Si a ello le sumamos un calendario inmediato complicado, en el que los próximos rivales serán Barcelona y Real Sociedad, el panorama que se plantea es desalentador. Las críticas se dirigen fundamentalmente hacia el entrenador Robert Moreno, quien por el por momento parece que no ha encontrado una senda adecuada para dirigir al equipo.

Mala imagen del Granada en el primer tiempo

Durante el primer período, el equipo no jugó bien. Muchas de las dificultades se concentraron en la retaguardia. Fekir (4 m.) dio el primer aviso de las facilidades que ofrecía el equipo local. El mismo jugador bético (33 m.) tuvo otra oportunidad que puso en jaque al Granada. Era un naufragio que parecía que iba a saldarse al descanso con un empate sin goles, pero en el descuento marcó Rodri (47 m.), después de un disparo dentro del área, ante dos defensores del Granada.

Canales marca el tanto de la victoria del Betis

En el segundo período, Robert Moreno propuso un juego que parecía más directo y aunque continuaban los desajustes, la imagen mejoró. Incluso llegó el empate en un disparo al borde del área de Luis Suárez (65 m.) y Bacca tuvo una nueva oportunidad para el Granada. Sin embargo, Canales sobrepasó a la defensa del Granada con facilidad ( 88 m.) y terminó dándole la victoria al conjunto sevillano.

Debutantes

Debutaron Maximiano, que aunque comenzó dubitativo no es el responsable de la derrota, Arias quien debe de ir mejorando su forma física y Rochina, protagonista de algunos pases acertados como el del único gol del Granada. No participó en convocatoria MIlla, que según manifestó el entrenador al termino del partido, no ha podido entrenar con normalidad en los últimos días debido a unas molestias, sobre las que no ha precisado más datos.

Ficha Técnica

Granada 1 – Betis 2

Granada: Maximiano; Arias, Domingos Duarte, Germán (Abram, m. 59), Carlos Neva; Gonalons, Monchu (Yan Eteki, m. 84), Montoro; Alberto Soro (Bacca, m. 59), Machís (Rochina, m. 64) y Luis Suárez (Jorge Molina, m.84).

Betis: Rui Silva; Bellerín, Bartra (Pezzella, m. 14) Víctor Ruiz, Álex Moreno; Guido, William Carvalho (Canales, m. 64); Tello, Rodri (Joaquín, m. 73), Fekir (Camarasa, m. 64); y Borja Iglesias (William José, m. 46).

Goles: 0-1, (m. 47) Rodri. 1-1, (m. 66) Luis Suárez. 1-2, (m.89) Canales.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité Balear). Mostró tarjeta amarilla al local Gonalons (m. 90) por el Granada y a los visitantes Borja Iglesias (m.15), Fekir (m. 23) y al entrenador Manuel Pellegrini (m. 90) por el Betis.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de Primera División, disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 10.201 espectadores. Se había autorizado la asistencia de 10.971 abonados, por lo que se tuvo que recurrir al sorteo. En el descanso se realizó un homenaje al Granada femenino por su reciente título de campeón de la Copa de Andalucía.