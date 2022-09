El Granada juega mal y pierde

Los últimos cuatro partidos del Granada han provocado que vayan creciendo progresivamente las dudas en torno al equipo con mayor potencial económico de la categoría. Las derrotas en Andorra y Eibar, después las dificultades para ganarle a Mirandés, que llegó como último clasificado al Nuevo Los Carmenes, y ahora la derrota ante Las Palmas (2-0), con un resultado hizo justicia a lo sucedido sobre el terreno de juego, han introducido al conjunto rojiblanco en una dinámica peligrosa.

Muchas bajas

Para este partido Karanka no pudo contar con los internacionales Uzuni y Ricard y no pudo recuperar de sus lesiones a Silva, Miquel Ignasi y Melendo. Soro estaba descartado antes del fin de semana. Colocó en el once a Rochina que, como el resto del equipo, no estuvo a un gran nivel. Además, en el segundo período se tuvo que retirarse lesionado el guardameta André Ferreira.También en determinadas fases del encuentroo, el césped se mostraba lento debido a a lluvia, pero esta situación afectó por igual a los dos contendientes. Un equipo que debe ascender no puede continuar mucho tiempo en esta situación.

Mal partido

En el primer período el dominio fue para Las Palmas que llegó a estrellar un balón en el palo tras un disparo de Alvaro Jiménez. Hubo una tímida reacción del Granada que se materializó en un cabezazo de Víctor Díaz a la salida de un saque de esquina. Pero de nuevo se impuso el equipo canario que terminó marcando. Viera (43m.) aprovechó varios desajustes en defensa para anotar el primer tanto del encuentro.

Karanka no hizo ningún cambio en el descanso, pese a las dificultades por las que atravesaba su equipo y aunque comenzó con un tono que mejoraba algo lo sucedido en el primer tiempo, al final el rival volvió a imponer su ritmo. Cuando llegaron las sustituciones, tampoco mejoraron el juego. Un penalti de Miguel Rubio sobre el que se puede señalar alguna duda, permitió a Viera (75) volver a marcar y establecer el marcador definitivo. Fue otro partido para olvidar y ya son varios los que han tenido el mismo signo.

Próximo partido

Todavía queda mucha competición para enderezar el rumbo y la próxima oportunidad será el domingo cuando el Huesca viste el Nuevo Los Cármenes (18,30 h.). Habrá que estar atentos a la larga lista de lesionados. Un dato positivo para este encuentro es que se podrá recuperar a los internacionles.

Ficha técnica

Las Palmas 2 – Granada 0



Las Palmas: Valles; Jiménez, Álex Suárez, Curbelo, Coco, Sergi Cardona; Mfulu, Loidice (Fabio, min. 64’), Clemente (Ramírez, min. 64’), Jonathan Viera (Pejiño, min. 88’); y Marc Cardona.

Granada: André Ferreira (Raúl Fdez. min. 64’); Víctor Díaz, Miguel Rubio, Cabaco (Pepe, min. 93’), Quini (Molina, min. 73’); Meseguer (Sergio Ruiz, min. 46’), Bodiger, Petrovic; Antonio Puertas, Rochina (Bryan, min. 73’) y Callejón.

Goles: 1-0, Viera (45’); 2-0, Jonathan Viera (81’).

Árbitro: Jon Ánder González Esteban, del Comité Vasco. Mostró tarjeta amarilla a Loiodice, Álex Suárez y Sandro de Las Palmas y a Quini, Meseguer, Rochina del Granada.

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de Segunda División, disputado en Estadio de Gran Canaria. El encuentro se debía haber jugado el domingo, pero fue aplazado al día siguiente debido al ciclón que ha afectado a Canarias.