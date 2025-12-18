Granada ilumina la Navidad en sus municipios más pequeños para combatir la despoblación

La Navidad es sinónimo de luz y, para que este año llegue a todos los rincones, la Diputación de Granada ha decidido actuar. En la provincia, cerca de 40 municipios tienen menos de 1000 habitantes y sus ajustados presupuestos apenas permiten notar estas fechas en sus calles. Por ello, la institución ha pensado que era el momento de llenarlos de vida.

Una ayuda que marca la diferencia

Las ayudas ya han llegado a localidades como Torre-Cardela, de poco más de 700 habitantes, cuya alcaldesa, María Vera, es una firme luchadora para evitar la despoblación. También a Colomera, con 860 vecinos. Su alcalde, Eduardo Martín, destaca la enorme diferencia que marca la iluminación navideña en sus calles.

Son precisamente los vecinos quienes más valoran estos detalles, que van más allá de la simple decoración. Para ellos, supone una transformación radical y una manera de vivir estos días tan especiales como si estuvieran en una de las grandes localidades de la provincia.

Más que luces: coros y cabalgatas

El plan de la Diputación no solo contempla ayudas para iluminar calles o fachadas de edificios públicos. El programa incluye también el envío de coros de villancicos y la organización de cabalgatas de Reyes Magos para aquellos municipios que lo soliciten.

De esta forma, la Navidad brillará en cada rincón de la provincia, incluidos los pueblos más pequeños, como aquel Belén donde todo empezó. A ninguno de ellos les faltará ni luz ni alegría durante estas fiestas.

NAVIDAD EN TODA LA PROVINCIA

Esta convocatoria, dotada con 360.000 euros, beneficia a 102 municipios con población inferior a 2.000 habitantes que hayan registrado en los últimos diez años una variación poblacional inferior al 1%, así como a aquellos con menos de 1.000 habitantes. La iniciativa supone un incremento de 60.000 euros respecto al año anterior, además de ampliar el número de pueblos beneficiados, consolidándose como un instrumento clave para combatir la despoblación y potenciar la vida social en el entorno rural.

El programa tiene como objetivo revitalizar la actividad social y económica de los pequeños municipios durante uno de los periodos más especiales del año, favoreciendo el arraigo poblacional, dinamizando el comercio local y poniendo en valor el patrimonio cultural. Cada ayuntamiento ha podido recibir hasta 3.529,40 euros para financiar actuaciones diversas como la adquisición o alquiler de elementos de iluminación, decoración festiva, embellecimiento de carrozas o compra de vestimentas para actividades navideñas.

Gracias a estas ayudas, los municipios pueden llevar a cabo proyectos tan variados como la instalación de luces ornamentales, la decoración de fachadas y edificios municipales, la renovación de carrozas de la Cabalgata de Reyes o la adquisición de trajes tradicionales y disfraces para participar en las celebraciones.