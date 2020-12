El Granada CF empata en Grecia y no logra ser primero de grupo

Foto: Granada CF – José Villoslada

El empate sin goles ante el PAOK no ha permitido al Granada terminar primero en la fase de grupos de Europa League. Finalmente será segundo y ello puede tener como consecuencia un rival complicado en los dieciseisavos de final. Diego Martínez ofreció algunas novedades en el once, buscando rotaciones que alivien la forma física de la plantilla. Como se esperaba Aaron fue el guardameta titular. Además el recreativista Pepe se situó en el lateral derecho y Foulquier jugó a pierna cambiada. El PAOK tampoco expuso su equipo de gala. Como resultado, el equipo granadino fue superior en el primer período y tuvo de varias ocasiones de gol. Puertas y en dos ocasiones Jorge Molina, tuvieron en sus botas la oportunidad de marcar, pero no les acompañó la destreza en la ejecución final. En los minutos finales del primer período, quien empujo fue el equipo griego que a punto estuvo de marcar, ante una salida mejorable del portero rojiblanco rojiblanco y el remate de cabeza de Varela que acabó en el palo.

Segundo tiempo

En el segundo tiempo fue el PAOK el que dominó, aunque también de manera infructuosa. Cuando Diego Martínez efectuó algunos cambios, el equipo mejoró, especialmente con la entrada de Machís, pero no fue suficiente. Lo más positivo del encuentro fue el crecimiento demostrado por el canterano Pepe, que puso de manifiesto su capacidad para formar pronto parte del primer equipo.

La victoria por 4 a 0 de PSV ante el Omonia, sitúa al Granada al término de fase grupos como segundo clasificado. El lunes se conocerá al rival del equipo español.

PAOK de Salónica: Paschalakis, Lyratzis (Wagué 63 m.), Ingason, Varela, Crespo, Murg, El Kaddouri, Esiti (Douglas Augusto 63 m.), Koutsias (Tsiggaras 46 m.), Tzolis (Andrija Zivkovic 46 m.) y Colak (Swiderski 81 m.).

Granada: Aarón Escandell, Pepe, Nehuén Pérez, Germán Sánchez (Carlos Neva 67 m.), Foulquier, Yan Eteki (Soldado 85 m.), Luis Milla (Gonalons. 75 m.), Antonio Puertas, Kenedy (Luis Suárez 67 m.), Soro (Machís 75 m.) y Jorge Molina

Arbitro: John Beaton (Escocia).Mostró tarjeta amarilla a Esiti, Colak, Nehuén Pérez, Crespo, Douglas Augusto por el PAOK y a Luis Suárez.por el Granada.

Indicencias: Antes del inicio del partido se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de jugador internacional italiano Paolo Rossi.