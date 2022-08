El Granada anuncia un nuevo fichaje y un jugador se despide a través de una red social

Víctor Meseguer ya es oficialmente jugador del Granada. COPE andelantó el fichaje del jugador murciano, pero faltaba que el club hiciera oficial la operación. Se trata de un traspaso desde el Mirandés que podría suponer una inversión de millón y medio de euros, más variables que llegarían a suponer un coste total de dos millones. El futbolista es un centrocampista procedente del Mirandés, donde ha militado en las dos últimas temporadas. Tiene 23 años y se formó en Murcia, donde llegó a militar en el Real Murcia. Es un medio centro polivalente, con capacidad defensiva y buena salida de balón. Su contrato con el Granada tiene una duración de cinco temporadas. Este es el comunicado oficial:

"El Granada CF y el CD Mirandés han llegado a un acuerdo para el traspaso del centrocampista Víctor Meseguer. El jugador será rojiblanco hasta 2027.

Meseguer (09/06/99) se formó en la cantera del Real Murcia, club al que se unió en edad juvenil. Llegó a debutar con el primer equipo en Segunda B, ante el Recreativo Granada (24 de marzo de 2019), antes de incorporarse definitivamente como miembro de la primera plantilla en la temporada 2019/20. En septiembre de 2020 se unió al CD Mirandés, con el que ha sumado 76 partidos en LaLiga Smartbank.

El Club da la bienvenida a Víctor Meseguer como nuevo jugador del Granada CF, así como también le desea la mayor de las suertes en su llegada a la entidad rojiblanca".

Isma Ruiz

La llegada de un nuevo centrocampista puede ser la causa que provoque la salida de Isma Ruiz. Aunque el Granada no mantiene ninguna postura oficial al respeto, el canterano ha hecho público a través de una red social esta comunicación:

"Mi ciudad y mi equipo. No sé ni por dónde empezar. Me gustaría expresar el privilegio por haberme formado y jugado en el Granada CF, un club inmenso. Desde los minutos en etapas formativas hasta el tiempo con el primer equipo que he disfrutado al máximo.

De pequeño, soñaba con momentos como los que hemos vivido y solo tengo palabras de agradecimiento a cada una de las personas involucradas en el club que lo han hecho posible. Entrenadores, compañeros, cuerpo técnico y empleados. El Granada es grande y es gracias a vosotros.

A mis compañeros, que me han aconsejado y guiado en todo momento, gracias de corazón. Os deseo el mayor de los éxitos esta temporada. No tengo ninguna duda de que el regreso a Primera División es más fácil cuando tienes un grupo lleno de grandes personas.

Granada, os merecéis lo mejor. Ha sido un placer, pronto volveremos a vernos".

El destino de Isma Ruiz podría ser una cesión y el club de al que se marcharía el Ibiza, precisamente el primer rival del Granada en esta liga.







