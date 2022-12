El gobierno no concede a Granada albergar la Agencia Reguladora de Inteligencia Artificial

El Consejo de Ministros ha escogido a la ciudad de La Coruña como sede de la futura Agencia Estatal de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia) que aspiraba a albergar Granada capital, en una candidatura impulsada por el Ayuntamiento sobre la base del trabajo científico que desde hace décadas ha desarrollado la Universidad en esta materia, que ha contado con el apoyo unánime de las instituciones.

El anuncio lo ha hecho la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros de este lunes, una comparecencia informativa en la que también ha dado a conocer que, en Andalucía, será Sevilla la que albergue la Agencia Espacial Española.

Precisamente en la mañana de este lunes, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), señaló que la candidatura para acoger la sede de la Aesia era "imbatible" y rechazaba la idea de que la elección que se pudiera hacer de Sevilla para el organismo regulador en materia espacial pudiera perjudicarle al ser "criterios objetivos" los que el Gobierno estaba valorando.

A preguntas de los periodistas al respecto, Cuenca indicó que estaba "convencido" de que se valorarían "criterios objetivos", más allá de que, si "por necesidad de oportunidades" o "número de población" y "capacidades" se tratara, a Andalucía le "corresponderían" la sede de varias de estas agencias.

El Gobierno, resaltó el alcalde granadino, decidió "distribuir aquellos organismos" que "puedan mejorar la vida también de aquellos territorios que no hayan tenido en otras ocasiones oportunidades", y en ese sentido señaló que era el "momento" de Granada.

Enfatizó que "no puede haber razones de otro tipo" para la elección de la Aesia que las recogidas de forma "objetiva" en el Boletín Oficial del Estado, y que Granada no compite con Sevilla, que no aspira a esa sede, sino a la Agencia Espacial.