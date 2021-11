Estas son las ciudades españolas donde es más rentable alquilar que comprar

Alquilar una vivienda compensa más que comprarla sólo en once de las 107 ciudades más pobladas de España, según un estudio de la tasadora UVE Valoraciones, que apunta que en Pamplona, aunque no se encuentra entre ellas, es también más favorable la opción de alquilar.



Esas once ciudades son: San Sebastián, Getxo (Vizcaya), Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Marbella (Málaga), Palma de Mallorca; Alcobendas, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, en Madrid; Barcelona, La Coruña y Santiago de Compostela.



Esa afirmación se basa en que los municipios con precios de venta más altos tienen, en general, porcentajes de cuota frente al alquiler también más altos.



Para llevar a cabo este análisis, UVE Valoraciones ha calculado la cuota hipotecaria que corresponde a un crédito del 80 % del valor de la oferta, con duración de 24,58 años y un tipo de interés del 1,52 %, tomando como referencia el valor de junio publicado por la Asociación Hipotecaria Española y los precios del portal inmobiliario Idealista de oferta en venta y alquiler.



A partir de ahí determina que una cuota superior al 85 % es un indicador bastante fiable de que, probablemente, el alquiler sea mejor opción en un municipio concreto; un porcentaje que resulta de dividir la cuota hipotecaria unitaria por el alquiler unitario.



La conclusión es que las mejores opciones para los potenciales inquilinos son: San Sebastián (110,2 %); Getxo (Vizcaya) con el 98,7 %; Sant Cugat del Vallès (Barcelona) con el 95,6 %; Marbella (Málaga), con el 92,2 %; Palma de Mallorca (90,1 %); Alcobendas (89,6 %), Majadahonda (88,9 %) y Pozuelo de Alarcón (88,3 %), en Madrid; Barcelona (87,8 %); La Coruña (87 %) y Santiago de Compostela (85,2 %).



En las ciudades cuyo porcentaje está entre el 85 % y el 75 % también se considera que la opción de alquilar es también más favorable. Estas son: Fuengirola (Málaga), con el 83,8 %; Orihuela (Alicante), con el 83,8 %; Rivas-Vaciamadrid (Madrid), con el 83,3 %; Madrid (83,3 %); Cádiz (82,1 %), Estepona (Málaga), con el 81,9 % ; Ourense (80,6 %) y Bilbao (80,4 %).



Seguidamente, Pamplona (79,7 %), Pontevedra (79,4 %), Gerona (78,8 %), Vitoria (78,5 %), Mijas (Málaga), con el 78,3 %; Vélez-Málaga (Málaga), con el 77,4 %; Torrevieja (75,5 %) y Benidorm (75,5 %) en Alicante; y Las Rozas de Madrid (75,2 %).



El estudio indica, no obstante, que la escasa oferta de alquiler puede hacer que, en muchas ciudades, la actual idoneidad de alquilar cambie, en un corto plazo de tiempo, a la compra como mejor opción.



Es el caso de Barcelona, Madrid, Bilbao, Getxo, Sant Cugat, Alcobendas, Majadahonda, Pozuelo, Marbella y Las Rozas, donde la subida en los precios de arrendamiento se considera muy predecible.



Podría ocurrir también, aunque en menor medida, en Palma de Mallorca, Pamplona y Vitoria.

16000 viviendas a la venta con grandes descuentos

Haya Real Estate ha puesto a la venta una selección de más de 16.000 inmuebles con descuentos de hasta el 40 %, de las que unas 8.300 son viviendas a estrenar con precios equivalentes a un inmueble de segunda mano.



Los 16.000 inmuebles seleccionados para esta campaña especial con motivo del "Black Friday" se ubican principalmente en las capitales de provincia, ciudades dormitorio y pequeñas poblaciones, e incluyen viviendas, garajes, trasteros, locales comerciales, oficinas, naves industriales y suelos en distinto grado de desarrollo.



La mayor parte de las viviendas se concentra en la Comunidad Valenciana, con 4.690 inmuebles ofertados; Andalucía, con 3.425 y Castilla-La Mancha, con 2.210, indica la compañía en un comunicado.



De la oferta de inmuebles en la Comunidad Valenciana, 1.900 unidades se ubican en Valencia, 1.630 en Castellón y 1.160 en Alicante.



La oferta en Andalucía se centra en las provincias de Almería y Málaga, con 1.245 y 735 inmuebles en campaña, respectivamente, seguidas de las provincias de Sevilla, con 455 activos y Granada, con 435.



En Castilla-La Mancha los activos en venta se ubican en las provincias de Toledo y Ciudad Real, con 1.375 y 400 inmuebles en campaña, respectivamente.