Diputación reclama a Armilla, Maracena y Atarfe el abono de sus deudas con el Consorcio Provincial de Bomberos

El diputado de Asistencia a Municipios y Emergencias, Eduardo Martos, ha anunciado que la Diputación de Granada ha comenzado un proceso formal de reclamación a los ayuntamientos de Armilla, Maracena y Atarfe por sus impagos al Consorcio Provincial de Bomberos. Los tres municipios, que tienen competencias en la materia, deben un total de 2,2 millones de euros, poniendo en riesgo el buen funcionamiento de un servicio esencial para la seguridad de la provincia. Concretamente, Maracena adeuda 1,5 millones de euros, mientras que Armilla acumula un cargo de 276.000 euros y Atarfe, de 445.000 euros.

Martos ha declarado que “es inadmisible que tres municipios se desentiendan de sus responsabilidades en un servicio tan fundamental como lo es la atención de emergencias, pues todos los demás consistorios de la provincia que tienen iguales competencias en la gestión de bomberos han cumplido con sus pagos, contribuyendo de manera comprometida con una prestación que es vital para el bienestar y la seguridad de los granadinos”.

En este sentido, el diputado ha recalcado que “la Diputación está comprometida con la mejora de los servicios de bomberos, pero no puede seguir soportando la carga de los impagos de estos tres ayuntamientos, por lo que exigimos que abonen sus deudas y si no se llega a una solución, no dudaremos en explorar las vías judiciales necesarias para garantizar que se cumpla con lo acordado en el Consorcio Provincial de Bomberos”.

El diputado ha detallado que “Armilla ha mostrado su negativa a abonar la deuda, argumentando que no está de acuerdo con los costes establecidos, si bien Maracena había acumulado un gran retraso en los pagos, pero se llegó a un plan de aportación gradual del que queda un saldo importante por liquidar. Por último, Atarfe se comprometió a realizar el pago, pero hasta la fecha no ha abonado un solo euro, desentendiéndose de sus responsabilidades y aprovechándose del servicio que, como todos los demás municipios, debe costear”.

La Diputación de Granada, consciente de la importancia de mantener un servicio de emergencias de alta calidad, ha estado trabajando para mejorar las condiciones de los bomberos. Esto ha incluido el incremento de efectivos y la modernización de los vehículos, con el objetivo de ofrecer una atención excelente a toda la provincia. Sin embargo, la deuda de estos tres consistorios está generando un sobrecoste para la Diputación y, por ende, para todos los ciudadanos de Granada, quienes soportan el impacto económico de este impago.