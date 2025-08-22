Detenido en Madrid un hombre con dos reclamaciones por violencia de género en Granada
Los efectivos de la Policía Municipal establecieron un dispositivo de vigilancia en torno al domicilio en el que se alojaba
Redacción COPE Granada
Granada - Publicado el
1 min lectura
Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido a un hombre sobre el que había dos reclamaciones judiciales en vigor procedentes de Granada por violencia de género.
El arresto se produjo el pasado día 12 de agosto en un domicilio del distrito de San Blas, según han informado a Europa Press fuentes de este Cuerpo policial.
Desde la Guardia Civil de Granada se había solicitado la localización de este individuo, con dos reclamaciones judiciales en vigor por violencia de género.
Los efectivos de la Policía Municipal establecieron un dispositivo de vigilancia en torno al domicilio en el que supuestamente se alojaba este hombre y, una vez comprobada su identificación, fue arrestado.
