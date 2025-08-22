COPE
Podcasts
Granada - Sta. Fe
Granada - Sta. Fe

Detenido en Madrid un hombre con dos reclamaciones por violencia de género en Granada

Los efectivos de la Policía Municipal establecieron un dispositivo de vigilancia en torno al domicilio en el que se alojaba 

Detenido por requerimiento judicial

Europa Press

Detenido por requerimiento judicial

Redacción COPE Granada

Granada - Publicado el

1 min lectura

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido a un hombre sobre el que había dos reclamaciones judiciales en vigor procedentes de Granada por violencia de género.

El arresto se produjo el pasado día 12 de agosto en un domicilio del distrito de San Blas, según han informado a Europa Press fuentes de este Cuerpo policial.

Desde la Guardia Civil de Granada se había solicitado la localización de este individuo, con dos reclamaciones judiciales en vigor por violencia de género.

Los efectivos de la Policía Municipal establecieron un dispositivo de vigilancia en torno al domicilio en el que supuestamente se alojaba este hombre y, una vez comprobada su identificación, fue arrestado.

Escucha en directo

En Directo COPE GRANADA

COPE GRANADA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00H | 22 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking