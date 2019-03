En su III Edición los Premios Be Alsajara que concede el Colegio Mayor granadino, han

recaído en la Fiscal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, en la

modalidad de Excelencia, el Presidente del Covirán, Antonio Robles (Premio Be

Proyección), la Presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Maite Araluce

(Be Líder), el Patronato del Ave María (Be Social), y el Museo Casa de los Tiros (Premio

Be Cultural).

Con estos Premios, Alsajara quieren mostrar a los jóvenes modelos sugerentes y

alcanzables que puedan convertirse en estímulo e inspiración de su trabajo

universitario y de su proyecto de crecimiento personal. Además, se propone reconocer

y destacar el caudal de talento, competencia y calidad humana, que encierran Granada

y su universidad.